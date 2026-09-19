19 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
RODOVIA

Ônibus com 39 pessoas sofre pane mecânica na Tamoios e é removido

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Artesp
Ônibus sofreu uma pane mecânica na Rodovia dos Tamoios
Ônibus sofreu uma pane mecânica na Rodovia dos Tamoios

Um ônibus com 39 pessoas apresentou uma pane mecânica na noite de sexta-feira (18) enquanto trafegava pela Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba, no Litoral Norte. O veículo precisou ser retirado da pista após uma tentativa de reparo no local não solucionar o problema.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações da concessionária Tamoios, responsável pelo trecho, o ônibus seguia no sentido norte, pela faixa 2, quando o motorista percebeu a falha mecânica ao passar pelo km 5. Ele conseguiu deslocar o veículo para o acostamento e acionou a equipe de atendimento por meio de uma call box.

O caso foi registrado às 19h59. Durante o atendimento, os passageiros foram transferidos. O transbordo foi concluído às 21h11.

Pouco depois, às 21h12, um mecânico chegou ao local para avaliar o ônibus. Às 21h24, o motorista informou que não seria possível realizar o conserto e solicitou a remoção do veículo.

A concessionária acionou o guincho pesado, que chegou ao local às 21h43. O ônibus foi finalmente retirado às 23h45 e levado para um ponto de apoio.

Durante o atendimento, o acostamento no sentido norte permaneceu interditado. A ocorrência teve criticidade considerada moderada por envolver um ônibus.

No período da ocorrência, foram registrados trechos com chuva na rodovia. Não houve registro de vítimas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários