Um ônibus com 39 pessoas apresentou uma pane mecânica na noite de sexta-feira (18) enquanto trafegava pela Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba, no Litoral Norte. O veículo precisou ser retirado da pista após uma tentativa de reparo no local não solucionar o problema.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo informações da concessionária Tamoios, responsável pelo trecho, o ônibus seguia no sentido norte, pela faixa 2, quando o motorista percebeu a falha mecânica ao passar pelo km 5. Ele conseguiu deslocar o veículo para o acostamento e acionou a equipe de atendimento por meio de uma call box.
O caso foi registrado às 19h59. Durante o atendimento, os passageiros foram transferidos. O transbordo foi concluído às 21h11.
Pouco depois, às 21h12, um mecânico chegou ao local para avaliar o ônibus. Às 21h24, o motorista informou que não seria possível realizar o conserto e solicitou a remoção do veículo.
A concessionária acionou o guincho pesado, que chegou ao local às 21h43. O ônibus foi finalmente retirado às 23h45 e levado para um ponto de apoio.
Durante o atendimento, o acostamento no sentido norte permaneceu interditado. A ocorrência teve criticidade considerada moderada por envolver um ônibus.
No período da ocorrência, foram registrados trechos com chuva na rodovia. Não houve registro de vítimas.