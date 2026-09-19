São José dos Campos recebeu neste sábado (19) mais uma edição da Marcha da Maconha. Organizado pelo coletivo Marcha da Maconha SJC, o ato reuniu manifestantes na região central da cidade para defender mudanças na política de drogas, entre elas a legalização e a regulamentação da cannabis para uso recreativo e medicinal.

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A concentração começou na Praça Afonso Pena, a partir das 13h. A marcha saiu entre 14h20 e 14h42 e percorreu as ruas Rubião Júnior, Francisco Raphael, Siqueira Campos e a avenida Rui Doria, antes de retornar à praça. As atividades no local têm previsão de seguir até aproximadamente 18h.