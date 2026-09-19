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MANIFESTAÇÃO

Marcha da Maconha reúne manifestantes em São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Pelo Bem de São José
Manifestantes em São José dos Campos
Manifestantes em São José dos Campos

São José dos Campos recebeu neste sábado (19) mais uma edição da Marcha da Maconha. Organizado pelo coletivo Marcha da Maconha SJC, o ato reuniu manifestantes na região central da cidade para defender mudanças na política de drogas, entre elas a legalização e a regulamentação da cannabis para uso recreativo e medicinal.

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A concentração começou na Praça Afonso Pena, a partir das 13h. A marcha saiu entre 14h20 e 14h42 e percorreu as ruas Rubião Júnior, Francisco Raphael, Siqueira Campos e a avenida Rui Doria, antes de retornar à praça. As atividades no local têm previsão de seguir até aproximadamente 18h.

Entre as pautas apresentadas pelos participantes estão a ampliação do debate sobre o uso medicinal da cannabis e o incentivo a pesquisas sobre os componentes da planta e suas possíveis aplicações terapêuticas.

Segundo os organizadores, a manifestação ocorreu de forma pacífica. O coletivo relatou apenas alguns momentos de tensão envolvendo um vereador de São José dos Campos, do PL, que teria comparecido ao local acompanhado de assessores e questionado participantes. Ainda de acordo com a organização, situações semelhantes já teriam ocorrido em edições anteriores.

Decisão do STF

A realização da Marcha da Maconha em diferentes cidades brasileiras está relacionada a decisões do STF (Supremo Tribunal Federal).

Em 2011, ao julgar a ADPF 187, a Corte decidiu que manifestações públicas em defesa da legalização ou da descriminalização das drogas estão protegidas pelos direitos constitucionais de reunião e de livre expressão do pensamento.

O entendimento foi posteriormente reforçado pelo STF no julgamento da ADI 4274. A Corte estabeleceu que a defesa pública da legalização ou da descriminalização das drogas não pode ser confundida com apologia ou incentivo à prática de crimes, desde que a manifestação respeite os limites legais.

Em São José dos Campos, a mobilização deste sábado voltou a colocar o tema no espaço público, envolvendo discussões sobre legislação, saúde, segurança, pesquisa e direitos individuais.

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