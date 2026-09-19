Um passageiro de ônibus morreu na manhã deste sábado (19) após sofrer um mal súbito durante a viagem pela rodovia Carvalho Pinto (SP-070), em Caçapava. A ocorrência foi registrada por volta das 5h40, na altura do km 119.

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De acordo com informações da concessionária Ecovias Leste Paulista, o motorista do ônibus acionou o serviço de atendimento da rodovia após perceber que um passageiro apresentava problemas de saúde e precisava de atendimento médico.