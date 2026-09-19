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CARVALHO PINTO

Passageiro de ônibus morre após sofrer mal súbito em Caçapava

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Artesp
Vítima estava dentro de um ônibus de passageiros
Vítima estava dentro de um ônibus de passageiros

Um passageiro de ônibus morreu na manhã deste sábado (19) após sofrer um mal súbito durante a viagem pela rodovia Carvalho Pinto (SP-070), em Caçapava. A ocorrência foi registrada por volta das 5h40, na altura do km 119.

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De acordo com informações da concessionária Ecovias Leste Paulista, o motorista do ônibus acionou o serviço de atendimento da rodovia após perceber que um passageiro apresentava problemas de saúde e precisava de atendimento médico.

Por volta das 5h49, a vítima entrou em parada cardiorrespiratória. As equipes iniciaram imediatamente as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, na tentativa de reverter o quadro.

Apesar dos procedimentos de emergência, a ambulância constatou o óbito do passageiro às 6h32. Após o atendimento, o ônibus foi liberado e seguiu viagem normalmente.

Atendimento

Durante a ocorrência, o acostamento da pista no sentido leste ficou interditado entre 5h40 e 9h09 para permitir o atendimento à vítima e a atuação das equipes de emergência.

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