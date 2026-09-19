Um passageiro de ônibus morreu na manhã deste sábado (19) após sofrer um mal súbito durante a viagem pela rodovia Carvalho Pinto (SP-070), em Caçapava. A ocorrência foi registrada por volta das 5h40, na altura do km 119.
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De acordo com informações da concessionária Ecovias Leste Paulista, o motorista do ônibus acionou o serviço de atendimento da rodovia após perceber que um passageiro apresentava problemas de saúde e precisava de atendimento médico.
Por volta das 5h49, a vítima entrou em parada cardiorrespiratória. As equipes iniciaram imediatamente as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, na tentativa de reverter o quadro.
Apesar dos procedimentos de emergência, a ambulância constatou o óbito do passageiro às 6h32. Após o atendimento, o ônibus foi liberado e seguiu viagem normalmente.
Atendimento
Durante a ocorrência, o acostamento da pista no sentido leste ficou interditado entre 5h40 e 9h09 para permitir o atendimento à vítima e a atuação das equipes de emergência.