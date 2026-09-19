Uma carreta tombou na manhã deste sábado (19) na Rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-52), em Cruzeiro, e deixou o motorista gravemente ferido. O acidente aconteceu por volta das 11h20, em uma curva localizada no trecho de serra da estrada.

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Com o tombamento, o motorista ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros. Devido à gravidade do caso, o helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi acionado para auxiliar na ocorrência.