Uma carreta tombou na manhã deste sábado (19) na Rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-52), em Cruzeiro, e deixou o motorista gravemente ferido. O acidente aconteceu por volta das 11h20, em uma curva localizada no trecho de serra da estrada.
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Com o tombamento, o motorista ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros. Devido à gravidade do caso, o helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi acionado para auxiliar na ocorrência.
Após o resgate, a vítima foi transportada de helicóptero para uma unidade hospitalar. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do motorista após a chegada ao hospital.
Congestionamento
O acidente provocou impactos no trânsito da SP-52. A rodovia chegou a registrar mais de cinco quilômetros de congestionamento durante o atendimento da ocorrência.
Equipes da Polícia Militar Rodoviária e do der (Departamento de Estradas de Rodagem) também estiveram no local para auxiliar no resgate, controlar o tráfego e atender à ocorrência.
As circunstâncias do tombamento da carreta ainda serão apuradas.