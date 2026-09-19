A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) registrou 250 mortes em acidentes de trânsito entre janeiro e agosto de 2026. Desse total, 134 foram de motociclistas, o equivalente a 53,6% dos óbitos registrados na região no período.
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Os dados são do Infosiga, sistema do Governo de São Paulo que acompanha as mortes no trânsito. O levantamento mostra que os motociclistas representam mais da metade das vítimas fatais de acidentes na RMVale neste ano.
Em agosto, a região registrou 35 mortes no trânsito, número 52% maior que o registrado em julho, quando foram contabilizados 23 óbitos. Na comparação com agosto de 2025, que teve 34 mortes, houve alta de 3%.
Agosto foi o terceiro mês mais letal de 2026 no trânsito da RMVale, atrás de maio, com 45 mortes, e abril, com 36.
Motociclistas
Dos 250 óbitos registrados entre janeiro e agosto, 134 envolveram motociclistas, segundo o Infosiga. O número corresponde a mais da metade de todas as mortes contabilizadas no período.
Na sequência aparecem os pedestres, com 44 mortes (17,6%). Condutores de automóveis somaram 35 óbitos (14%), enquanto ciclistas tiveram 23 mortes (9%). Entre caminhoneiros, foram registrados nove óbitos, o equivalente a 3,6% do total.
O cenário evidencia a participação dos veículos de duas rodas na estatística de mortes no trânsito da região, que reúne 39 municípios do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.
Mortes voltam a subir
O aumento registrado em agosto interrompeu uma sequência de dois meses de redução nas mortes no trânsito da RMVale.
Em maio, foram registrados 45 óbitos. O número caiu para 32 em junho e chegou a 23 em julho, o menor resultado do ano, empatado com janeiro e fevereiro, que também tiveram 23 mortes cada.
Apesar da alta em agosto, o acumulado do ano ainda apresenta queda de 6% na comparação com o mesmo período de 2025. Entre janeiro e agosto do ano passado, foram 267 mortes, contra 250 neste ano.
Nos últimos 12 meses, de setembro de 2025 a agosto de 2026, a RMVale contabilizou 382 mortes no trânsito, segundo o Infosiga. A média equivale a aproximadamente uma pessoa morta por dia em acidentes na região.
São José lidera
Entre janeiro e agosto, São José dos Campos foi a cidade da RMVale com o maior número de mortes no trânsito, com 48 óbitos.
Na sequência aparecem Taubaté, com 36 mortes; Pindamonhangaba, com 21; Jacareí, com 17; Caçapava, com 16; Guaratinguetá e Ubatuba, com 14 cada.
Os números consideram as mortes decorrentes de acidentes de trânsito registradas pelo Infosiga no período.