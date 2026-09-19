A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) registrou 250 mortes em acidentes de trânsito entre janeiro e agosto de 2026. Desse total, 134 foram de motociclistas, o equivalente a 53,6% dos óbitos registrados na região no período.

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Os dados são do Infosiga, sistema do Governo de São Paulo que acompanha as mortes no trânsito. O levantamento mostra que os motociclistas representam mais da metade das vítimas fatais de acidentes na RMVale neste ano.