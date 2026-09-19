19 de setembro de 2026
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ACIDENTE

São José: ciclista é atropelado em Urbanova e motorista foge

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Revista Urbanova
Atendimento ao cliclista em São José
Atendimento ao cliclista em São José

Um ciclista de 34 anos foi atropelado no fim da manhã deste sábado (19), na avenida Shishima Hifumi, em frente ao condomínio Morada da Serra, no Urbanova, região oeste de São José dos Campos. Segundo informações, a motorista envolvida no acidente deixou o trecho sem prestar assistência à vítima.

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Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e agentes de mobilidade foram acionados para atender à ocorrência. O ciclista sofreu escoriações, inicialmente consideradas leves, e foi encaminhado ao hospital para avaliação e atendimento médico.

O acidente ocorreu em uma região com grande circulação de ciclistas, corredores e pedestres. As circunstâncias do atropelamento ainda serão investigadas. Câmeras de segurança instaladas nas proximidades podem ajudar a esclarecer a dinâmica do acidente e identificar o veículo e a motorista que deixou o local.

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