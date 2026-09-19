Um ciclista de 34 anos foi atropelado no fim da manhã deste sábado (19), na avenida Shishima Hifumi, em frente ao condomínio Morada da Serra, no Urbanova, região oeste de São José dos Campos. Segundo informações, a motorista envolvida no acidente deixou o trecho sem prestar assistência à vítima.

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Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e agentes de mobilidade foram acionados para atender à ocorrência. O ciclista sofreu escoriações, inicialmente consideradas leves, e foi encaminhado ao hospital para avaliação e atendimento médico.