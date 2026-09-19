Aparecida se despediu nesta semana do ex-vereador Joviano Lourenço Barbosa, que morreu na cidade, deixando filhos e netos. A causa da morte não foi divulgada.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A morte gerou manifestações de pesar entre moradores, amigos e familiares, que lembraram a trajetória e a convivência com o ex-parlamentar.
A Câmara Municipal de Aparecida publicou uma nota de pesar e destacou a despedida de Joviano Lourenço Barbosa. O ex-vereador integrou o Legislativo municipal entre 1978 e 1983.
“Manifestamos profundo pesar pelo falecimento do ex-vereador Joviano Lourenço Barbosa”, afirmou a Câmara, que também prestou solidariedade aos familiares e amigos neste momento de luto.
Nas redes sociais, as homenagens ressaltaram principalmente a forma atenciosa e próxima com que Joviano tratava as pessoas.
O escritor Lúcio Mauro Dias lamentou a morte e descreveu Joviano como “uma grande pessoa”, além de recordar sua passagem pela Câmara de Aparecida.
Entre as mensagens de despedida, Hilde Cruz destacou a gentileza e a atenção do ex-vereador com sua família. “Sempre muito gentil, simpático e atencioso com nossa família”, escreveu.
A neta, Luana Oliveira, também prestou homenagem: “Descanse em paz, vovô”.
Convivência
Moradores ainda recordaram episódios da convivência cotidiana com Joviano. Beto Leite contou que costumava encontrá-lo na feira de legumes e lembrou, com carinho, das brincadeiras que os dois faziam. “Aos poucos, a família Lourenço Barbosa vem deixando lacunas irreparáveis na cidade”, afirmou.
Patricia Gonçalves lembrou a amizade de Joviano com seu pai e contou que ele ajudou a família na compra da primeira televisão da casa.
Em outra homenagem, Oswaldo Pereira de Lima resumiu o sentimento de perda ao recordar Joviano como “colega, parceiro, irmão, pai, filho”, destacando a saudade deixada pela morte.
A Câmara de Aparecida também manifestou respeito aos familiares e desejou força e conforto a todos que sofrem com a partida do ex-vereador.