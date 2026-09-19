Aparecida se despediu nesta semana do ex-vereador Joviano Lourenço Barbosa, que morreu na cidade, deixando filhos e netos. A causa da morte não foi divulgada.

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A morte gerou manifestações de pesar entre moradores, amigos e familiares, que lembraram a trajetória e a convivência com o ex-parlamentar.