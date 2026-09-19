Fábio Luiz, conhecido carinhosamente como Fabinho, foi encontrado com vida em Aparecida, nas proximidades da rodoviária, segundo informou a irmã. Ele estava desaparecido desde a manhã de quinta-feira (17), quando foi visto pela última vez na Clínica Valle, em Guaratinguetá.

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De acordo com a família, Fábio desapareceu por volta das 10h. Desde então, parentes e amigos mobilizaram as redes sociais e moradores da região em busca de informações que ajudassem a encontrá-lo.