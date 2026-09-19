19 de setembro de 2026
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VIOLÊNCIA

Jovem de 24 anos é baleado e socorrido à UPA de Guaratinguetá

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Freepik
Imagem ilustrativa
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Um jovem de 24 anos foi baleado na noite de sexta-feira (18), no bairro Vila Brasil, em Guaratinguetá. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado por volta das 20h50 para atender a ocorrência.

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Após receber o chamado, a equipe encaminhou a Unidade de Suporte Avançado para prestar atendimento à vítima.

Durante o deslocamento até o endereço informado, na rua Venezuela, a equipe do Samu encontrou um carro que transportava o jovem ferido.

Os profissionais abordaram o veículo e constataram que o paciente apresentava dois ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

A vítima foi atendida e estabilizada pela equipe médica do Samu. Em seguida, o jovem foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Guaratinguetá.

Não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias dos disparos ou sobre a identidade do autor do ataque.

 

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