Um jovem de 24 anos foi baleado na noite de sexta-feira (18), no bairro Vila Brasil, em Guaratinguetá. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado por volta das 20h50 para atender a ocorrência.
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Após receber o chamado, a equipe encaminhou a Unidade de Suporte Avançado para prestar atendimento à vítima.
Durante o deslocamento até o endereço informado, na rua Venezuela, a equipe do Samu encontrou um carro que transportava o jovem ferido.
Os profissionais abordaram o veículo e constataram que o paciente apresentava dois ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.
A vítima foi atendida e estabilizada pela equipe médica do Samu. Em seguida, o jovem foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Guaratinguetá.
Não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias dos disparos ou sobre a identidade do autor do ataque.