Um jovem de 24 anos foi baleado na noite de sexta-feira (18), no bairro Vila Brasil, em Guaratinguetá. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado por volta das 20h50 para atender a ocorrência.

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Após receber o chamado, a equipe encaminhou a Unidade de Suporte Avançado para prestar atendimento à vítima.