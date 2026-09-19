A Polícia Militar capturou dois homens procurados pela Justiça durante ações realizadas na noite de sexta-feira (18), em São José dos Campos. As prisões ocorreram em abordagens distintas, nos bairros Por do Sol e Vila Piratininga.

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No primeiro caso, policiais do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento e uma operação de saturação nas proximidades de um evento, na rua Osvaldo de Pinto Guimarães, no bairro Por do Sol.