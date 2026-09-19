A Polícia Militar capturou dois homens procurados pela Justiça durante ações realizadas na noite de sexta-feira (18), em São José dos Campos. As prisões ocorreram em abordagens distintas, nos bairros Por do Sol e Vila Piratininga.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
No primeiro caso, policiais do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento e uma operação de saturação nas proximidades de um evento, na rua Osvaldo de Pinto Guimarães, no bairro Por do Sol.
A ação tinha como objetivo coibir a atuação de pessoas que estariam vigiando veículos na região. Durante o patrulhamento, um homem foi abordado e, na consulta aos dados, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em aberto.
O mandado havia sido expedido pela Justiça de Campina Grande (PB) por crimes relacionados ao trânsito. O homem foi preso e levado à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde permaneceu à disposição da Justiça.
Vila Piratininga
Também na noite de sexta, policiais da Força Tática do 1º BPM/I localizaram outro homem procurado pela Justiça, desta vez na rua Caio Madureira, na Vila Piratininga.
Durante a abordagem, os policiais não encontraram nenhum material ilícito. Como o homem não portava documentos, a identificação foi realizada por meio de reconhecimento facial.
A consulta apontou a existência de um mandado de prisão civil relacionado ao não pagamento de pensão alimentícia. O homem foi detido e permaneceu preso à disposição da Justiça.