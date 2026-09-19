A GCM (Guarda Civil Metropolitana) de Pindamonhangaba recuperou, na manhã deste sábado (19), uma motocicleta que havia sido furtada no município. O veículo foi localizado durante um patrulhamento preventivo, após uma denúncia encaminhada pelo CCO (Centro de Controle Operacional).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi registrada por volta das 8h23, quando uma equipe da GCM realizava policiamento preventivo comunitário e recebeu a informação de que uma motocicleta estaria abandonada em um terreno baldio na rua Maria Benedicta, no bairro Solo Rico.