A GCM (Guarda Civil Metropolitana) de Pindamonhangaba recuperou, na manhã deste sábado (19), uma motocicleta que havia sido furtada no município. O veículo foi localizado durante um patrulhamento preventivo, após uma denúncia encaminhada pelo CCO (Centro de Controle Operacional).
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A ocorrência foi registrada por volta das 8h23, quando uma equipe da GCM realizava policiamento preventivo comunitário e recebeu a informação de que uma motocicleta estaria abandonada em um terreno baldio na rua Maria Benedicta, no bairro Solo Rico.
Os agentes foram até o endereço indicado e iniciaram buscas pela área. Durante a averiguação, a equipe entrou em um trecho de mata e encontrou uma motocicleta Yamaha/FZ25 Fazer, de cor cinza, caída dentro de um córrego.
Após retirar o veículo do local, os guardas realizaram uma consulta nos sistemas informatizados a partir do número do chassi. A pesquisa apontou que a motocicleta tinha registro de furto feito em 13 de setembro de 2026, também em Pindamonhangaba.
A moto foi encaminhada ao 1º Distrito Policial de Pindamonhangaba e apresentada à autoridade policial de plantão. No local, foram realizados os procedimentos necessários e elaborado o Auto de Exibição e Apreensão.
A ocorrência será utilizada para os procedimentos de investigação e restituição do veículo ao proprietário.