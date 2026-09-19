A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) registrou 35 mortes em acidentes de trânsito em agosto de 2026, alta de 52% na comparação com julho, que teve 23 óbitos. Comparado a agosto de 2025, que teve 34 mortes, o aumento foi de 3%.

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Agosto foi o terceiro mês do ano com mais mortes no trânsito na região. Fica atrás de maio (45) e abril (36). Os dados são do Infosiga – sistema estadual que mede a letalidade no trânsito.