A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) registrou 35 mortes em acidentes de trânsito em agosto de 2026, alta de 52% na comparação com julho, que teve 23 óbitos. Comparado a agosto de 2025, que teve 34 mortes, o aumento foi de 3%.
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Agosto foi o terceiro mês do ano com mais mortes no trânsito na região. Fica atrás de maio (45) e abril (36). Os dados são do Infosiga – sistema estadual que mede a letalidade no trânsito.
No acumulado de janeiro a agosto, a RMVale chegou a 250 pessoas mortas em acidentes de trânsito, 6% de redução frente às 267 mortes do mesmo período do ano passado.
O aumento das mortes em agosto ocorreu após dois meses de queda nos óbitos em acidentes de trânsito na região. Os 45 óbitos em maio caíram para 32 em junho e 23 em julho, o menor número do ano, ao lado de janeiro e fevereiro, ambos com 23 mortes.
Segundo o Infosiga, a região acumula 382 pessoas que perderam a vida em acidentes de trânsito nos últimos 12 meses, de setembro de 2025 a agosto de 2026, média de uma morte por dia.
Motociclistas
A morte de motociclistas lidera os óbitos em acidentes de trânsito na região. Eles foram responsáveis por 53,6% dos óbitos nos oito meses do ano, com 134 mortes.
Os pedestres aparecem com 44 óbitos (17,6%), os condutores de automóveis com 35 (14%), os ciclistas com 23 (9%) e os caminhoneiros com nove mortes (3,6%).
As cidades com mais mortes no trânsito no período de janeiro a agosto de 2026 foram São José dos Campos (48 óbitos), Taubaté (36), Pindamonhangaba (21), Jacareí (17), Caçapava (16), Guaratinguetá (14) e Ubatuba (14).