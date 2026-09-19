Um suposto racha terminou em acidente e deixou duas pessoas feridas na madrugada deste sábado (19), na Avenida Andrômeda, na região sul de São José dos Campos. A colisão aconteceu nas proximidades do Vale Sul Shopping.

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Segundo informações preliminares, uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) estava parada em um semáforo quando teria presenciado dois veículos trafegando em alta velocidade e avançando o sinal vermelho.