Um suposto racha terminou em acidente e deixou duas pessoas feridas na madrugada deste sábado (19), na Avenida Andrômeda, na região sul de São José dos Campos. A colisão aconteceu nas proximidades do Vale Sul Shopping.
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Segundo informações preliminares, uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) estava parada em um semáforo quando teria presenciado dois veículos trafegando em alta velocidade e avançando o sinal vermelho.
Um dos carros conseguiu deixar o local. O outro, um Palio preto, atingiu um veículo prata que estava parado no semáforo. De acordo com as informações iniciais, o motorista do carro atingido não teria qualquer relação com o suposto racha.
O condutor do Palio, de aproximadamente 24 anos, ficou ferido. Uma testemunha relatou que o motorista teria saído de uma balada antes do acidente e consumido bebida alcoólica. A suspeita de embriaguez, no entanto, ainda deverá ser apurada pelas autoridades.
O motorista do veículo prata também sofreu ferimentos leves.
Atendimento
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e prestaram atendimento às vítimas no local.
A dinâmica da colisão, a participação dos veículos no suposto racha e as circunstâncias envolvendo uma possível embriaguez ainda serão investigadas pelas autoridades.
As informações são preliminares e podem ser atualizadas conforme o avanço da apuração.