Dois homens foram presos pela Polícia Militar por suspeita de tráfico de drogas na noite dessa sexta-feira (18), no Jardim Tamandaré, em Guaratinguetá. Um deles também era procurado pela Justiça por um crime de roubo.

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Segundo a PM, policiais da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas), do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), realizavam a Operação Impacto quando avistaram um veículo em atitude suspeita no bairro.