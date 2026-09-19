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COMBATE AO TRÁFICO

Suspeitos são presos por tráfico após perseguição em Guará

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Realidade Guará
Policiais militares no local da ocorrência, em Guaratinguetá
Policiais militares no local da ocorrência, em Guaratinguetá

Dois homens foram presos pela Polícia Militar por suspeita de tráfico de drogas na noite dessa sexta-feira (18), no Jardim Tamandaré, em Guaratinguetá. Um deles também era procurado pela Justiça por um crime de roubo.

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Segundo a PM, policiais da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas), do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), realizavam a Operação Impacto quando avistaram um veículo em atitude suspeita no bairro.

Ao perceber a presença dos policiais, o motorista tentou fugir por diversas ruas. Durante a perseguição, os ocupantes do carro jogaram uma sacola para fora do veículo. Segundo a corporação, o material continha drogas.

A fuga terminou após o veículo colidir com outro carro. Os ocupantes abandonaram o automóvel e tentaram escapar a pé, mas foram alcançados pelos policiais e abordados.

Durante a ocorrência, os agentes constataram que um dos suspeitos tinha um mandado de prisão em aberto por roubo.

Drogas e dinheiro

Na ação, a Polícia Militar apreendeu 161 pinos de cocaína, três porções de crack e R$ 220 em dinheiro. Também foram recolhidos dois celulares e um radiocomunicador.

Os dois suspeitos foram encaminhados ao plantão policial de Guaratinguetá. Após o registro da ocorrência, ambos permaneceram presos à disposição da Justiça.

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