Dois homens foram presos pela Polícia Militar por suspeita de tráfico de drogas na noite dessa sexta-feira (18), no Jardim Tamandaré, em Guaratinguetá. Um deles também era procurado pela Justiça por um crime de roubo.
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Segundo a PM, policiais da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas), do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), realizavam a Operação Impacto quando avistaram um veículo em atitude suspeita no bairro.
Ao perceber a presença dos policiais, o motorista tentou fugir por diversas ruas. Durante a perseguição, os ocupantes do carro jogaram uma sacola para fora do veículo. Segundo a corporação, o material continha drogas.
A fuga terminou após o veículo colidir com outro carro. Os ocupantes abandonaram o automóvel e tentaram escapar a pé, mas foram alcançados pelos policiais e abordados.
Durante a ocorrência, os agentes constataram que um dos suspeitos tinha um mandado de prisão em aberto por roubo.
Drogas e dinheiro
Na ação, a Polícia Militar apreendeu 161 pinos de cocaína, três porções de crack e R$ 220 em dinheiro. Também foram recolhidos dois celulares e um radiocomunicador.
Os dois suspeitos foram encaminhados ao plantão policial de Guaratinguetá. Após o registro da ocorrência, ambos permaneceram presos à disposição da Justiça.