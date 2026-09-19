Um homem que estava em saída temporária do sistema prisional foi preso pela Polícia Militar suspeito de tentativa de homicídio em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. A ocorrência foi registrada na noite dessa sexta-feira (18), após um homem ser baleado no bairro Vila Brasil.
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Segundo a Polícia Militar, o suspeito havia sido abordado momentos antes por uma equipe do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante patrulhamento no bairro Vila Paraíba. Ele estava em uma motocicleta com outro homem quando os policiais constataram que estava em período de saída temporária.
Os dois foram liberados após a abordagem. Pouco depois, a equipe recebeu, por meio do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), informações sobre uma ocorrência de disparo de arma de fogo na Vila Brasil.
Homem é baleado
De acordo com a PM, um homem havia sido atingido pelos disparos e levado para atendimento médico. Inicialmente, a vítima não apresentava risco de morte.
Os policiais iniciaram buscas para identificar o responsável pelo crime. Durante as diligências, novas informações apontaram que um dos homens abordados anteriormente poderia ser o autor dos disparos.
Com os dados levantados, a equipe realizou novas buscas e localizou o suspeito em sua residência. Durante a abordagem, segundo a PM, ele confessou ter efetuado os disparos contra a vítima.
Ainda conforme a polícia, o homem afirmou que o crime teria sido motivado por uma questão passional.
O suspeito foi levado ao plantão policial de Guaratinguetá e permaneceu preso à disposição da Justiça.