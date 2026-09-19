Um homem que estava em saída temporária do sistema prisional foi preso pela Polícia Militar suspeito de tentativa de homicídio em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. A ocorrência foi registrada na noite dessa sexta-feira (18), após um homem ser baleado no bairro Vila Brasil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a Polícia Militar, o suspeito havia sido abordado momentos antes por uma equipe do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante patrulhamento no bairro Vila Paraíba. Ele estava em uma motocicleta com outro homem quando os policiais constataram que estava em período de saída temporária.