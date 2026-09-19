19 de setembro de 2026
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OPERAÇÃO IMPACTO

PM prende suspeito com drogas durante operação em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Drogas apreendidas pela PM em São José dos Campos
Drogas apreendidas pela PM em São José dos Campos

A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na tarde dessa sexta-feira (18), durante a Operação Impacto Força Total, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada no bairro Residencial São Francisco, na região sudeste.

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Policiais da 1ª Companhia do 46º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) faziam patrulhamento pela avenida Madre Teresa de Calcutá quando viram o suspeito entrar em um terreno baldio carregando uma sacola.

Durante a abordagem, os policiais encontraram 40 porções de maconha, 87 pedras de crack e 101 eppendorfs de cocaína. Também foram apreendidos R$ 360,10 em dinheiro.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos. Segundo a Polícia Militar, foi elaborado um Auto de Prisão em Flagrante Delito. O suspeito permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.

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