A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na tarde dessa sexta-feira (18), durante a Operação Impacto Força Total, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada no bairro Residencial São Francisco, na região sudeste.
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Policiais da 1ª Companhia do 46º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) faziam patrulhamento pela avenida Madre Teresa de Calcutá quando viram o suspeito entrar em um terreno baldio carregando uma sacola.
Durante a abordagem, os policiais encontraram 40 porções de maconha, 87 pedras de crack e 101 eppendorfs de cocaína. Também foram apreendidos R$ 360,10 em dinheiro.
O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos. Segundo a Polícia Militar, foi elaborado um Auto de Prisão em Flagrante Delito. O suspeito permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.