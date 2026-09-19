A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na tarde dessa sexta-feira (18), durante a Operação Impacto Força Total, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada no bairro Residencial São Francisco, na região sudeste.

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Policiais da 1ª Companhia do 46º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) faziam patrulhamento pela avenida Madre Teresa de Calcutá quando viram o suspeito entrar em um terreno baldio carregando uma sacola.