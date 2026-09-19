O Vale do Paraíba e o Litoral Norte terão um sábado (19) de tempo mais ameno, com bastante nebulosidade e temperaturas que devem subir de forma gradual ao longo do dia. A previsão indica possibilidade de pancadas de chuva entre a tarde e a noite, principalmente com o avanço de áreas de instabilidade sobre o estado de São Paulo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O dia começou com tempo estável e sensação de frio em boa parte do estado. No Vale do Paraíba e no Litoral Norte, a presença de muitas nuvens deve limitar a elevação das temperaturas, mantendo o tempo mais agradável durante boa parte deste sábado.
De acordo com a Defesa Civil do Estado, Campos do Jordão registrou a mais baixa temperatura de São Paulo neste início de manhã de sábado, com 10,5ºC.
Mudança no tempo
A mudança nas condições do tempo ocorre principalmente entre a tarde e a noite. Áreas de instabilidade avançam em direção a São Paulo vindas do Paraná, aumentando a possibilidade de chuvas de intensidade moderada em diferentes pontos do estado.
As regiões próximas à divisa com o Paraná devem concentrar as maiores chances de chuva. Ainda assim, há possibilidade de precipitações localizadas em outras áreas, inclusive com rajadas de vento durante os períodos de instabilidade.
Enquanto o litoral e o Sul paulista permanecem sob influência da nebulosidade, as temperaturas podem subir mais no Norte e Noroeste do estado, onde as máximas chegam a 35°C.
Para o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, a recomendação é acompanhar as atualizações da previsão ao longo do dia, especialmente diante da possibilidade de mudanças rápidas nas condições do tempo entre a tarde e a noite.