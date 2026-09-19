O Vale do Paraíba e o Litoral Norte terão um sábado (19) de tempo mais ameno, com bastante nebulosidade e temperaturas que devem subir de forma gradual ao longo do dia. A previsão indica possibilidade de pancadas de chuva entre a tarde e a noite, principalmente com o avanço de áreas de instabilidade sobre o estado de São Paulo.

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O dia começou com tempo estável e sensação de frio em boa parte do estado. No Vale do Paraíba e no Litoral Norte, a presença de muitas nuvens deve limitar a elevação das temperaturas, mantendo o tempo mais agradável durante boa parte deste sábado.