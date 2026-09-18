Bica
A Prefeitura de Taubaté voltou a classificar como "imprópria para o consumo humano" a água da Bica do Sapo, localizada na Avenida Padre Hugo Bertonazzi, no Quiririm.
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Requerimento
A informação foi repassada à Câmara em resposta a requerimento do vereador Dentinho (PP), que é o atual líder do governo Sérgio Victor (Novo). No requerimento, o parlamentar citou "relato" de "uma família que teria apresentado mal-estar após o consumo da água da referida bica", e solicitou que a Prefeitura encaminhasse o laudo técnico sobre a qualidade da água e informasse as providências adotadas.
Água
Na resposta ao requerimento, a Prefeitura não enviou nenhum laudo à Câmara, se limitando a afirmar que "a água na Bica do Sapo permanece imprópria para o consumo humano por descumprir a legislação sanitária".
Sinalização
A Prefeitura afirmou ainda que mantém sinalização de advertência visível no local, e que "as medidas adotadas são adequadas e suficientes para informar a população e mitigar o risco sanitário no local".
Repetição
Em resposta a requerimentos anteriores, em 2025 e 2026, a Prefeitura afirmou à Câmara que a bica não possui sistema de tratamento ou monitoramento contínuo da qualidade da água, e que por isso deve ser considerada imprópria ao consumo humano.