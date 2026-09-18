Bica

A Prefeitura de Taubaté voltou a classificar como "imprópria para o consumo humano" a água da Bica do Sapo, localizada na Avenida Padre Hugo Bertonazzi, no Quiririm.

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Requerimento

A informação foi repassada à Câmara em resposta a requerimento do vereador Dentinho (PP), que é o atual líder do governo Sérgio Victor (Novo). No requerimento, o parlamentar citou "relato" de "uma família que teria apresentado mal-estar após o consumo da água da referida bica", e solicitou que a Prefeitura encaminhasse o laudo técnico sobre a qualidade da água e informasse as providências adotadas.