Psicólogos
O tempo de espera por atendimento psicológico na rede municipal de Taubaté pode chegar a 14 meses. O dado foi informado pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Moises Pirulito (Podemos), que faz oposição ao governo Sérgio Victor (Novo).
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Atendimento
Segundo a Prefeitura, o atendimento psicológico é oferecido nos Pamos (Programas de Atendimento Médico Odontológico) e nas ESFs (Estratégias de Saúde da Família). O tempo de espera é de 14 meses na ESF São Gonçalo, de 6 meses na ESF Monjolinho e de 3 meses na ESF Caieiras.
Fila
Apenas na ESF São Gonçalo, 407 pacientes aguardam atendimento. Na unidade do Monjolinho são 61, e na do Caieiras são 29.
Prioridades
"Ressalta que os prazos podem sofrer alterações em razão da demanda e dos critérios de prioridade. Os casos classificados como prioritários são avaliados e atendidos de acordo com a necessidade identificada, não seguindo necessariamente a ordem cronológica da lista de espera", explicou a Prefeitura.
Demanda
A Prefeitura afirmou ainda que "atua de forma contínua para ampliar a capacidade do atendimento psicológico, direcionando esforços prioritários para as unidades que apresentam maior demanda reprimida".