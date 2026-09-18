Psicólogos

O tempo de espera por atendimento psicológico na rede municipal de Taubaté pode chegar a 14 meses. O dado foi informado pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Moises Pirulito (Podemos), que faz oposição ao governo Sérgio Victor (Novo).

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Atendimento

Segundo a Prefeitura, o atendimento psicológico é oferecido nos Pamos (Programas de Atendimento Médico Odontológico) e nas ESFs (Estratégias de Saúde da Família). O tempo de espera é de 14 meses na ESF São Gonçalo, de 6 meses na ESF Monjolinho e de 3 meses na ESF Caieiras.