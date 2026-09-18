O Vale do Paraíba e o Litoral Norte devem ter um domingo (20) de tempo instável, com previsão de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento. Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, as duas regiões estão em nível de atenção devido à possibilidade de chuva ao longo do dia.
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A instabilidade é provocada pelo avanço de um sistema meteorológico pelas regiões Sul e Sudeste do Brasil, favorecendo a formação de áreas de chuva em todo o território paulista. As precipitações devem ocorrer de forma isolada e, em geral, com intensidade moderada.
No Vale do Paraíba, a previsão inclui a região de São José dos Campos. No litoral paulista, a condição também abrange a Baixada Santista e o Litoral Norte, onde podem ocorrer pancadas acompanhadas de descargas elétricas e ventos fortes.
A Defesa Civil alerta ainda para a situação de áreas que registraram chuva nos últimos dias. Mesmo com volumes previstos sem expectativa de serem elevados, o solo permanece encharcado em alguns pontos, enquanto rios e córregos podem apresentar níveis acima do normal.
Com isso, não estão descartados alagamentos e deslizamentos pontuais, principalmente em encostas, margens de córregos e locais que já possuem histórico de ocorrências.
Vale do Ribeira e Itapeva em alerta
As regiões de Registro e Itapeva estão em nível de alerta, abrangendo o Vale do Ribeira e o sudoeste paulista. Nessas áreas, a chuva deve ser mais frequente e persistente durante o domingo, com acumulados inferiores a 35 milímetros.
As demais regiões do Estado permanecem em nível de atenção, incluindo o interior paulista e a Região Metropolitana de São Paulo.
Defesa Civil orienta moradores
A população deve ficar atenta a sinais que podem indicar risco de deslizamento, como rachaduras em paredes e no chão, árvores, postes ou muros inclinados e surgimento de água barrenta no solo.
Em caso de qualquer um desses sinais, a orientação é deixar o local e acionar a Defesa Civil do município.
Durante alagamentos, não atravesse ruas ou áreas inundadas, seja a pé ou de carro. Também é recomendado evitar o contato com a água das enchentes.
Em caso de raios e ventos fortes, a orientação é procurar abrigo em locais fechados e evitar áreas abertas. Veículos também não devem ser estacionados próximos a árvores e postes.
No trânsito, a recomendação é reduzir a velocidade e evitar trechos com baixa visibilidade ou histórico de alagamentos.
Como receber alertas
A Defesa Civil disponibiliza gratuitamente alertas de risco por SMS. Para se cadastrar, basta enviar o CEP para o número 40199.
Em situações de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.