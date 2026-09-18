O Vale do Paraíba e o Litoral Norte devem ter um domingo (20) de tempo instável, com previsão de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento. Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, as duas regiões estão em nível de atenção devido à possibilidade de chuva ao longo do dia.

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A instabilidade é provocada pelo avanço de um sistema meteorológico pelas regiões Sul e Sudeste do Brasil, favorecendo a formação de áreas de chuva em todo o território paulista. As precipitações devem ocorrer de forma isolada e, em geral, com intensidade moderada.