Cirurgias
Ao todo, 5.685 pacientes de Taubaté aguardam pela realização de cirurgias na rede pública. O dado foi informado pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento da vereadora Vivi da Rádio (Republicanos).
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Fila
As maiores filas são para cirurgias de proctologia (773 pacientes), ortopedia/joelho (603), neurocirurgia (474), cirurgia vascular (462) e oftalmologia/plástica ocular (410).
Espera
Os maiores tempos de espera são para cirurgias de oftalmologia: vias lacrimais (fevereiro de 2023), estrabismo (março de 2023), retina (março de 2023), plástica ocular (abril de 2023) e córnea (maio de 2023). E também para cirurgias de ortopedia: joelho (julho de 2023), coluna (julho de 2023) e ombro (outubro de 2023).
Sistema
Segundo a Prefeitura, os pacientes estão cadastrados no Siresp (Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo), que é regulado pelo governo estadual. "Parte significativa dos procedimentos cirúrgicos hospitalares especializados não integra a capacidade instalada própria do município, dependendo de referências hospitalares e de ofertas disponibilizadas no âmbito da rede regional/estadual do SUS", afirmou a Prefeitura.
Articulação
"O município atua na qualificação e atualização das demandas, acompanhamento das filas, utilização das vagas disponibilizadas pelo sistema estadual, articulação regional e busca de ampliação do acesso junto aos gestores responsáveis pelos serviços de referência", explicou a Prefeitura.