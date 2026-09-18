Cirurgias

Ao todo, 5.685 pacientes de Taubaté aguardam pela realização de cirurgias na rede pública. O dado foi informado pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento da vereadora Vivi da Rádio (Republicanos).

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Fila

As maiores filas são para cirurgias de proctologia (773 pacientes), ortopedia/joelho (603), neurocirurgia (474), cirurgia vascular (462) e oftalmologia/plástica ocular (410).