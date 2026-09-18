A Primeira Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) começou a discutir uma possível mudança no tratamento dado às ações de indenização movidas por antigos moradores do Pinheirinho, em São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O relator do caso, ministro Paulo Sérgio Domingues, propôs a anulação de uma decisão do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) e a realização de uma nova análise das provas apresentadas pelo morador.
O julgamento começou na última terça-feira (15), mas foi interrompido após pedido de vista do ministro Gurgel de Faria.
A medida permite uma análise mais detalhada do processo antes da retomada da discussão, que pode ter impacto sobre centenas de ações semelhantes relacionadas à desocupação do Pinheirinho.
A retirada da comunidade ocorreu em janeiro de 2012, durante uma operação de reintegração de posse conduzida pela Polícia Militar. A ação atingiu cerca de 8 mil pessoas e deu origem a mais de 600 processos individuais em que antigos moradores buscam indenizações por danos morais e materiais.
Entre as alegações estão episódios de violência durante a operação, além da destruição, perda ou desaparecimento de bens que estavam nas residências desocupadas.
Decisão do TJ-SP
No processo analisado pelo STJ, a primeira instância havia considerado os relatos apresentados pelos moradores e destacado a dificuldade de produzir provas sobre os bens que teriam sido destruídos ou desaparecidos durante a reintegração.
A sentença também registrou que o Estado de São Paulo não havia apresentado aos autos documentos que relacionassem os bens dos moradores atingidos pela operação.
Mesmo assim, o TJ-SP afastou o direito à indenização sob o argumento de que não havia comprovação suficiente dos danos. No caso dos danos físicos ou morais, o tribunal apontou, entre outros pontos, a ausência de documentos médicos ou boletins de ocorrência que comprovassem agressões.
Para Paulo Sérgio Domingues, porém, a decisão estadual não enfrentou adequadamente os elementos apresentados no processo.
O ministro afirmou que o TJ-SP deixou de analisar fundamentos da sentença relacionados à responsabilidade da Polícia Militar pela apreensão e pela guarda dos bens dos moradores que não conseguiram retirá-los durante a desocupação.
"Estou entendendo aqui que isso não é uma fundamentação adequada", afirmou Domingues durante o julgamento.
Com esse entendimento, o relator votou pela anulação do acórdão do TJ-SP e pelo retorno do processo ao tribunal paulista. A proposta é que sejam examinados novamente os relatos e demais elementos apresentados para verificar se é possível afastar a existência de danos morais e materiais.
Centenas de processos
Um dos pontos centrais da discussão é justamente a dificuldade enfrentada pelos antigos moradores para comprovar individualmente os prejuízos sofridos durante a desocupação.
O juízo de primeiro grau havia utilizado o entendimento de que, diante dessa dificuldade, caberia ao poder público apresentar documentos capazes de demonstrar a regularidade da apreensão e da guarda dos bens.
O relator também destacou a diferença entre o planejamento inicial da reintegração e a forma como a operação acabou sendo executada. Segundo ele, havia tratativas para que a ação contasse com a participação da Defensoria Pública e da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), mas a operação ocorreu de maneira diferente do que havia sido planejado.
Os autos, segundo Domingues, reúnem relatos de violência e de desaparecimento de materiais pertencentes às pessoas que viviam no local.
A discussão no STJ ainda não foi concluída. O pedido de vista de Gurgel de Faria suspendeu o julgamento, e a Primeira Turma deverá retomar a análise posteriormente.
O caso é acompanhado com atenção porque o entendimento adotado pelo STJ poderá influenciar a tramitação de centenas de processos semelhantes movidos por antigos moradores do Pinheirinho.
* Com informações da revista Consultor Jurídico