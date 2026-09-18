A Primeira Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) começou a discutir uma possível mudança no tratamento dado às ações de indenização movidas por antigos moradores do Pinheirinho, em São José dos Campos.

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O relator do caso, ministro Paulo Sérgio Domingues, propôs a anulação de uma decisão do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) e a realização de uma nova análise das provas apresentadas pelo morador.