Um jovem de 22 anos foi preso nesta sexta-feira (18) suspeito de matar a namorada, Ana Isa Sicupira, de 21 anos, com golpes de capacete. A prisão foi confirmada pela Polícia Civil de Minas Gerais.
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O corpo da vítima foi encontrado na noite de 11 de setembro, em uma residência no bairro Sion, em Conselheiro Lafaiete, na região Central de Minas Gerais. Pessoas próximas acionaram a Polícia Militar depois que Ana Isa deixou de comparecer ao trabalho e não foi mais localizada.
Vítima foi encontrada ao lado da cama
Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, os agentes chegaram ao imóvel e encontraram o portão e a porta da residência abertos.
Ana Isa estava caída ao lado da cama e já sem vida. A vítima apresentava ferimentos no rosto, e havia uma grande quantidade de sangue no local. A perícia foi acionada para realizar os trabalhos e coletar vestígios que possam ajudar a esclarecer a dinâmica do crime.
Durante a investigação, a Polícia Civil identificou um histórico de violência doméstica envolvendo Ana Isa e o suspeito.
Ainda conforme a investigação, após o crime, o homem teria deixado a residência levando o celular da namorada.
Com os elementos reunidos durante a apuração, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão preventiva do suspeito. Ele foi localizado em uma casa no bairro Manoel de Paula e detido pelos policiais.
No imóvel onde o jovem foi encontrado, os agentes também apreenderam roupas que, segundo a investigação, teriam sido usadas por ele no dia do crime. As peças estavam parcialmente queimadas.
O suspeito permanece à disposição da Justiça. A investigação continua para esclarecer as circunstâncias e a motivação da morte de Ana Isa.