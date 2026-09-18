Um jovem de 22 anos foi preso nesta sexta-feira (18) suspeito de matar a namorada, Ana Isa Sicupira, de 21 anos, com golpes de capacete. A prisão foi confirmada pela Polícia Civil de Minas Gerais.

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O corpo da vítima foi encontrado na noite de 11 de setembro, em uma residência no bairro Sion, em Conselheiro Lafaiete, na região Central de Minas Gerais. Pessoas próximas acionaram a Polícia Militar depois que Ana Isa deixou de comparecer ao trabalho e não foi mais localizada.

Vítima foi encontrada ao lado da cama