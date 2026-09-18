O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), sancionou a lei que permitirá a continuidade do pagamento do adicional de risco de vida para os agentes da GCM (Guarda Civil Municipal). A norma foi publicada no diário oficial nessa sexta-feira (18).

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A lei anterior sobre o adicional foi considerada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça em março e, pela decisão, o município teria até o fim de setembro para suspender o pagamento. Com a nova lei, de autoria de Anderson, o pagamento não será interrompido.