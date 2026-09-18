A adolescente Ana Sofia Evangelista Barbosa, de 12 anos, morreu vítima de meningite na noite de segunda-feira (14). A morte foi confirmada nesta quinta-feira (17) pela Secretaria da Saúde do Ceará, que contabiliza 22 óbitos causados pela doença no estado em 2026.
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Ana Sofia morreu em Quixeramobim, no Sertão Central do Ceará. A família informou que o irmão dela, Nilson Evangelista, de 7 anos, também foi diagnosticado e permanece internado em um hospital de referência em Fortaleza.
Segundo a mãe das crianças, Rosianne Silva, Nilson não apresenta, neste momento, sinais de gravidade. O menino permanece sob cuidados médicos, em isolamento e recebe antibióticos conforme os protocolos estabelecidos pela equipe responsável.
Irmão teve quadro mais crítico
Em entrevista ao Diário do Nordeste, Rosianne afirmou que o quadro de saúde do filho já foi mais grave, mas apresentou melhora. Por orientação médica e como medida de segurança, ela informou que não mantém contato direto com o menino durante o período de isolamento.
A mãe também pediu respeito à família diante da situação. Nas redes sociais, Rosianne solicitou que sejam evitados comentários, especulações e o compartilhamento de informações sem confirmação.
"Estamos vivendo um momento extremamente delicado", afirmou.
Ceará registra 243 casos de meningite
Dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, base oficial do Ministério da Saúde, apontavam 243 casos confirmados de meningite no Ceará até 7 de setembro.
Os números são preliminares e podem sofrer alterações após a conclusão das investigações e a consolidação das informações enviadas pelos municípios e pelo governo estadual.
Segundo os dados divulgados pela Sesa, o Ceará já soma 22 mortes pela doença em 2026.
Histórico de casos
Em 2025, o Ceará registrou 429 casos confirmados de meningite e 33 mortes provocadas pela doença. Em 2024, foram contabilizados 337 casos e 36 óbitos.
A meningite é uma inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal e pode ser causada por diferentes agentes, incluindo vírus e bactérias. A forma bacteriana pode evoluir rapidamente e exige atendimento médico imediato.