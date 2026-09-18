A adolescente Ana Sofia Evangelista Barbosa, de 12 anos, morreu vítima de meningite na noite de segunda-feira (14). A morte foi confirmada nesta quinta-feira (17) pela Secretaria da Saúde do Ceará, que contabiliza 22 óbitos causados pela doença no estado em 2026.

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Ana Sofia morreu em Quixeramobim, no Sertão Central do Ceará. A família informou que o irmão dela, Nilson Evangelista, de 7 anos, também foi diagnosticado e permanece internado em um hospital de referência em Fortaleza.