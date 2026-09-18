Dois adolescentes, de 14 e 16 anos, foram baleados por policiais militares durante a gravação de uma produção para as redes sociais com temática de crime. O caso aconteceu na quarta-feira (16), durante uma suposta simulação de assalto.

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A ocorrência foi registrada na Rua Perdigão de Oliveira, no bairro Parangaba, em Fortaleza. Segundo informações da Polícia Militar do Ceará, equipes do Cotam (Comando Tático Motorizado) foram acionadas após receberem uma denúncia sobre uma possível ação criminosa no local.

Adolescentes estavam em uma moto