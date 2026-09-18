Dois adolescentes, de 14 e 16 anos, foram baleados por policiais militares durante a gravação de uma produção para as redes sociais com temática de crime. O caso aconteceu na quarta-feira (16), durante uma suposta simulação de assalto.
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A ocorrência foi registrada na Rua Perdigão de Oliveira, no bairro Parangaba, em Fortaleza. Segundo informações da Polícia Militar do Ceará, equipes do Cotam (Comando Tático Motorizado) foram acionadas após receberem uma denúncia sobre uma possível ação criminosa no local.
Adolescentes estavam em uma moto
De acordo com a PMCE, os policiais chegaram ao endereço indicado e encontraram os dois adolescentes sobre uma motocicleta. Ainda conforme a corporação, o jovem que estava na garupa apontava uma arma de fogo para pessoas que estavam na calçada e exigia os celulares.
Os adolescentes, no entanto, estariam gravando uma espécie de "novelinha" com temática de crime para publicação nas redes sociais. A informação de que se tratava de uma encenação foi divulgada após a intervenção policial.
Segundo a PMCE, os militares reagiram diante da suposta ameaça e efetuaram disparos. Os dois adolescentes foram atingidos e socorridos para uma unidade hospitalar.
Jovens permanecem internados
Em nota, a Polícia Militar informou que os adolescentes foram atendidos e permaneceram internados. A corporação não divulgou detalhes sobre a gravidade dos ferimentos.
Os dois teriam sido encaminhados ao Instituto Doutor José Frota (IJF). Até a publicação desta reportagem, o estado de saúde dos adolescentes não havia sido informado.
A unidade de saúde foi procurada para esclarecer a situação dos jovens. Caso novas informações sejam divulgadas, a reportagem poderá ser atualizada.