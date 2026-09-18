Um homem de 68 anos morreu após ser atropelado por um Jeep Renegade na tarde de quinta-feira (17). O motorista do veículo, Cosmo Luiz Moretti, de 48 anos, foi preso após o acidente.

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O atropelamento aconteceu na Avenida Deputado Emílio Carlos, no bairro do Limão, na zona norte de São Paulo. Francisco de Assis Carvalho atravessava a via quando foi atingido pelo veículo. Ele completava 68 anos no dia em que morreu.