Um homem de 68 anos morreu após ser atropelado por um Jeep Renegade na tarde de quinta-feira (17). O motorista do veículo, Cosmo Luiz Moretti, de 48 anos, foi preso após o acidente.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O atropelamento aconteceu na Avenida Deputado Emílio Carlos, no bairro do Limão, na zona norte de São Paulo. Francisco de Assis Carvalho atravessava a via quando foi atingido pelo veículo. Ele completava 68 anos no dia em que morreu.
Imagens obtidas pela reportagem mostram o momento em que o Jeep atinge Francisco. Após o impacto, a vítima fica presa sob o veículo e é arrastada por alguns metros. As câmeras, no entanto, não permitem determinar a distância exata percorrida pelo carro com o homem preso.
Motorista diz que havia bebido
Segundo a Polícia Militar, Moretti permaneceu no local após o acidente. Durante o atendimento da ocorrência, exames indicaram que o motorista havia consumido bebida alcoólica antes de dirigir.
Em depoimento, o homem afirmou que havia ingerido "cinco latinhas" de cerveja antes de assumir a direção. Ele também alegou aos policiais que teria atingido Francisco ao tentar desviar de outro carro.
Vítima não resistiu aos ferimentos
Após o atropelamento, Francisco foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral do Mandaqui. Apesar do atendimento médico, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.
Moretti foi preso na quinta-feira (17) e permanece à disposição da Justiça. A decisão sobre a manutenção da prisão estava prevista para esta sexta-feira (18).
O caso deverá ser investigado para esclarecer as circunstâncias do atropelamento e as responsabilidades envolvidas.