Em São José dos Campos, a Prefeitura iniciou uma nova etapa de desassoreamento de córregos, canais e valetas, com ações que vão alcançar 67 quilômetros de cursos d’água em todas as regiões do município.

Ao todo, cerca de 30 cursos d’água, integrantes da bacia do Rio Paraíba do Sul, serão beneficiados. O trabalho envolve a retirada de sedimentos acumulados no fundo dos córregos, ampliando a capacidade de escoamento da água e contribuindo para prevenir ou minimizar possíveis alagamentos durante os períodos de chuvas intensas.

A iniciativa começou pelo Córrego Buerinho, na região de Eugênio de Melo, e avançou para o Córrego Cambuí, que atravessa áreas das regiões sudeste, leste e centro. Enquanto as equipes atuam nesses pontos, outras frentes de trabalho também estão em operação em diferentes áreas da cidade, ampliando o alcance da ação.

A programação prevê a realização dos serviços até dezembro em diferentes pontos do município. Entre os locais que serão atendidos estão os córregos Putins, Pararangaba, Ressaca, Limoeiro, Alambari, Ponte Alta, Senhorinha, Rio Comprido e Olaria, além de afluentes, lagos e do piscinão do Jardim São Vicente.

A abrangência da ação reforça uma estratégia de cuidado permanente com a infraestrutura urbana. Ao realizar o desassoreamento antes dos períodos de maior intensidade das chuvas, a Prefeitura atua de forma preventiva, buscando manter os cursos d’água em melhores condições para receber e conduzir o volume de água.

Mais do que uma ação de limpeza, o serviço representa planejamento e prevenção. A retirada do material acumulado permite recuperar parte da capacidade de escoamento dos córregos e contribui para reduzir os impactos que chuvas fortes podem provocar na cidade.