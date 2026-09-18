Um homem de 36 anos foi preso na noite de quarta-feira (16) suspeito de esfaquear a própria esposa e fugir do local levando os três filhos do casal. A mulher ficou gravemente ferida e precisou ser socorrida.
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O caso aconteceu na zona leste de São Paulo. Após o ataque, o suspeito entrou em um carro com as três crianças e foi localizado por policiais militares na Avenida Maria Luiza Americana. Os filhos estavam no banco traseiro do veículo.
PM localiza suspeito com os três filhos
Imagens registraram o momento em que a Polícia Militar abordou o homem dentro do carro. Durante a ação, os policiais retiraram as três crianças do veículo e as encaminharam para atendimento de uma equipe especializada.
Segundo a PM, o suspeito confessou ter atacado a esposa com golpes de faca. A arma utilizada no crime, porém, não foi encontrada durante a abordagem.
Após a prisão, o homem foi levado ao 70º Distrito Policial e apresentado à Delegacia de Defesa da Mulher, onde o caso foi registrado.
Mulher fica em estado grave
As primeiras equipes da Polícia Militar chegaram ao endereço após o ataque e encontraram a mulher ferida. Os agentes prestaram os primeiros socorros antes de encaminhá-la para atendimento médico.
A vítima foi levada ao Hospital Santa Marcelina de Itaquera, onde permaneceu sob cuidados médicos em razão da gravidade dos ferimentos.
Enquanto a mulher recebia atendimento, os policiais levantaram as características do suspeito e do veículo utilizado na fuga. As informações foram transmitidas via rádio para outras equipes, o que contribuiu para a localização do homem.
A ocorrência segue sob investigação da Polícia Civil.