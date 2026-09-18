Um homem de 36 anos foi preso na noite de quarta-feira (16) suspeito de esfaquear a própria esposa e fugir do local levando os três filhos do casal. A mulher ficou gravemente ferida e precisou ser socorrida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu na zona leste de São Paulo. Após o ataque, o suspeito entrou em um carro com as três crianças e foi localizado por policiais militares na Avenida Maria Luiza Americana. Os filhos estavam no banco traseiro do veículo.

PM localiza suspeito com os três filhos