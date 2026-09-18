Um homem de 26 anos matou a ex-namorada, também de 26, a tiros e, em seguida, tirou a própria vida na noite de quinta-feira (17). Os dois chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.
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O crime aconteceu na zona norte de São Paulo, por volta das 23h. Segundo a Polícia Civil, Wesley dos Santos Gomes e Yasmin de Souza Cruz haviam terminado o relacionamento recentemente. Familiares relataram que o homem vinha fazendo ameaças contra a jovem e dizia que tiraria a própria vida caso ela não aceitasse reatar o relacionamento.
Irmão presenciou disparos
De acordo com o depoimento de um dos irmãos de Yasmin, que é menor de idade, os dois foram vistos discutindo dentro de um carro. Ao se aproximar do veículo, o adolescente ouviu um disparo e encontrou a irmã caída no banco do passageiro.
Na sequência, ele ouviu outro tiro e viu Wesley ferido no banco do motorista. O irmão relatou à polícia que chegou a ver o projétil passar quando estava próximo à porta do veículo.
A mãe de Yasmin levou a jovem para atendimento médico. Wesley foi socorrido por uma Unidade de Resgate da Polícia Militar.
Inicialmente, os dois foram encaminhados ao Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha. Yasmin teve a morte cerebral constatada enquanto familiares prestavam depoimento na delegacia. Posteriormente, os dois foram transferidos para o Hospital Mandaqui. Wesley passaria por uma cirurgia neurológica, mas também morreu.
Família relata histórico de ameaças
Os familiares contaram à Polícia Civil que Wesley vinha ameaçando Yasmin desde o fim do relacionamento. Segundo o depoimento de um dos irmãos, o homem dizia que iria "se matar" e "fazer merda" caso a jovem não aceitasse voltar com ele.
Outro irmão de Yasmin, Leonardo, de 29 anos, também confirmou as ameaças durante depoimento prestado à 4ª Delegacia de Defesa da Mulher, na zona norte da capital.
Segundo Leonardo, Wesley apresentava comportamento violento contra a jovem. O irmão afirmou que o homem fazia ameaças como "vou me matar, vou te matar também".
Conforme os relatos prestados à polícia, o relacionamento durou aproximadamente um ano e o comportamento ameaçador teria se intensificado nos últimos seis meses.
Perícia encontra arma dentro do carro
A Polícia Militar foi acionada após uma denúncia sobre disparos de arma de fogo. No local, os agentes encontraram Wesley baleado e sendo atendido por pessoas que estavam nas proximidades.
No banco do passageiro, onde Yasmin estava, havia grande quantidade de sangue. As duas janelas dianteiras do veículo apresentavam marcas provocadas pelos disparos.
A área foi isolada para o trabalho da perícia. Os peritos localizaram uma pistola calibre 9 milímetros sob o banco do motorista e três cápsulas deflagradas.
A investigação também reuniu vídeos e imagens de uma câmera de segurança instalada na residência de uma vizinha. Segundo a Polícia Civil, as imagens corroboraram os relatos das testemunhas.
A mãe de Yasmin e o irmão mais novo não conseguiram prestar depoimento inicialmente devido ao estado emocional após o crime.