Um homem de 26 anos matou a ex-namorada, também de 26, a tiros e, em seguida, tirou a própria vida na noite de quinta-feira (17). Os dois chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.

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O crime aconteceu na zona norte de São Paulo, por volta das 23h. Segundo a Polícia Civil, Wesley dos Santos Gomes e Yasmin de Souza Cruz haviam terminado o relacionamento recentemente. Familiares relataram que o homem vinha fazendo ameaças contra a jovem e dizia que tiraria a própria vida caso ela não aceitasse reatar o relacionamento.

Irmão presenciou disparos