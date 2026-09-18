Uma mulher de 29 anos foi baleada nas costas durante um ataque cometido por criminosos que estavam em uma motocicleta na noite de terça-feira (15). Após ser atingida, ela gravou um vídeo pedindo ajuda e relatando dificuldades para respirar.
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O crime aconteceu por volta das 22h30, na Avenida Joaquim Gomes de Souza, em Pontes e Lacerda, a 448 quilômetros de Cuiabá. Imagens obtidas pela reportagem mostram o momento em que uma motocicleta se aproxima de um estabelecimento comercial onde a vítima estava acompanhada de outra mulher.
No vídeo gravado logo após o ataque, a vítima aparece ferida e pede socorro. "Ai, eu vou morrer. Tá doendo muito, não tô conseguindo respirar, chama o Samu", relata.
Segundo as imagens, o passageiro desce da motocicleta e começa a atirar contra as duas mulheres. Após os primeiros disparos, a vítima corre para o quintal de uma residência vizinha na tentativa de escapar.
Atirador persegue vítima
Mesmo depois de a mulher entrar no imóvel, o atirador a persegue e realiza novos disparos. A segunda vítima consegue correr para dentro do bar e se esconder.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, quando as equipes chegaram ao endereço, as duas mulheres estavam no quintal da residência vizinha. Elas aguardavam um veículo de aplicativo para serem levadas à Santa Casa do município.
A mulher de 29 anos, atingida na região das costas, precisou permanecer internada sob cuidados médicos. Equipes da Força Tática também participaram da ocorrência.
Polícia recolhe munições e vestígios
Durante o trabalho de isolamento e busca no local, os policiais encontraram munições e outros vestígios relacionados aos disparos.
Foram recolhidas uma munição intacta, aparentemente de calibre 9 milímetros, duas cápsulas deflagradas do mesmo calibre, um projétil de 9 milímetros e uma cápsula deflagrada de calibre .22.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio e encaminhado para investigação da Polícia Civil. Os investigadores trabalham para identificar os responsáveis pelo ataque e esclarecer a motivação do crime.