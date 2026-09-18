Uma mulher de 29 anos foi baleada nas costas durante um ataque cometido por criminosos que estavam em uma motocicleta na noite de terça-feira (15). Após ser atingida, ela gravou um vídeo pedindo ajuda e relatando dificuldades para respirar.

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O crime aconteceu por volta das 22h30, na Avenida Joaquim Gomes de Souza, em Pontes e Lacerda, a 448 quilômetros de Cuiabá. Imagens obtidas pela reportagem mostram o momento em que uma motocicleta se aproxima de um estabelecimento comercial onde a vítima estava acompanhada de outra mulher.