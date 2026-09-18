Idade: 95
Data de falecimento: 18/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 19/09/2026 11:00
Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC - 19/09/2026 09:30
SILVESTRE COSTA
Idade: 93
Data de falecimento: 18/09/2026
Velório:
HORTO SÃO DIMAS
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 18/09/2026 16:30
MARIA DE FATIMA LEMOS RIBEIRO DA SILVA
Idade: 65
Data de falecimento: 17/09/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 18/09/2026 das 07:00 às 16:00
Sepultamento:
CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREÍ-SP - 18/09/2026 16:00
GEIZA MARIA SARMENTO PEREIRA DA COSTA
Idade: 75
Data de falecimento: 18/09/2026
Velório:
HORTO SÃO DIMAS
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 18/09/2026 16:00
HELIO DE SOUSA TEIXEIRA
Idade: 93
Data de falecimento: 17/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 18/09/2026 15:00
NEITE DA LUZ
Idade: 86
Data de falecimento: 17/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 18/09/2026 14:00
JOAO JOSE FERREIRA
Idade: 82
Data de falecimento: 17/09/2026
Velório:
URBAM SALA 4 - 17/09/2026 das 23:00 às 14:00
Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC - 18/09/2026 14:00
LUIZ PAULO COSTA
Idade: 83
Data de falecimento: 17/09/2026
Velório:
CAMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SP
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 18/09/2026 13:30
BENEDICTO FERREIRA DE SOUZA
Idade: 87
Data de falecimento: 17/09/2026
Velório:
URBAM SALA 3 - 18/09/2026 das 07:00 às 13:00
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 18/09/2026 13:00
LUIZ FELIPE DA SILVA ROCHA
Idade: 37
Data de falecimento: 16/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 18/09/2026 11:00
JUVENTINO RAMOS CARDOSO
Idade: 73
Data de falecimento: 17/09/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 18/09/2026 das 07:00 às 10:30
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 18/09/2026 10:30
MARIA ZILMA MARQUES
Idade: 94
Data de falecimento: 17/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 18/09/2026 10:30
JOSE DOMICIANO BARBOSA
Idade: 79
Data de falecimento: 17/09/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 18/09/2026 10:00
LUIZ ROBERTO NUNES DALPRAT
Idade: 80
Data de falecimento: 17/09/2026
Velório:
DIRETO
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 18/09/2026 10:00
THALES RODRIGO SANT ANNA DOS SANTOS
Idade: 36
Data de falecimento: 17/09/2026
Velório:
URBAM SALA 6 - 17/09/2026 das 23:00 às 08:30
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 18/09/2026 08:30