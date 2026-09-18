18 de setembro de 2026
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Analdino morre aos 95 anos; veja notas de falecimento em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Analdino morre aos 95 anos; veja notas de falecimento em SJC
Analdino morre aos 95 anos; veja notas de falecimento em SJC

Idade: 95
Data de falecimento: 18/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 19/09/2026 11:00

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MARIA APARECIDA ANTONIAZZI

Idade: 85
Data de falecimento: 18/09/2026

Velório:
MEMORIAL BOM RETIRO/VELÓRIO

Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC - 19/09/2026 09:30

SILVESTRE COSTA

Idade: 93
Data de falecimento: 18/09/2026

Velório:
HORTO SÃO DIMAS

Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 18/09/2026 16:30

MARIA DE FATIMA LEMOS RIBEIRO DA SILVA

Idade: 65
Data de falecimento: 17/09/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 18/09/2026 das 07:00 às 16:00

Sepultamento:
CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREÍ-SP - 18/09/2026 16:00

GEIZA MARIA SARMENTO PEREIRA DA COSTA

Idade: 75
Data de falecimento: 18/09/2026

Velório:
HORTO SÃO DIMAS

Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 18/09/2026 16:00

HELIO DE SOUSA TEIXEIRA

Idade: 93
Data de falecimento: 17/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 18/09/2026 15:00

NEITE DA LUZ

Idade: 86
Data de falecimento: 17/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 18/09/2026 14:00

JOAO JOSE FERREIRA

Idade: 82
Data de falecimento: 17/09/2026

Velório:
URBAM SALA 4 - 17/09/2026 das 23:00 às 14:00

Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC - 18/09/2026 14:00

LUIZ PAULO COSTA

Idade: 83
Data de falecimento: 17/09/2026

Velório:
CAMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SP

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 18/09/2026 13:30

BENEDICTO FERREIRA DE SOUZA

Idade: 87
Data de falecimento: 17/09/2026

Velório:
URBAM SALA 3 - 18/09/2026 das 07:00 às 13:00

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 18/09/2026 13:00

LUIZ FELIPE DA SILVA ROCHA

Idade: 37
Data de falecimento: 16/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 18/09/2026 11:00

JUVENTINO RAMOS CARDOSO

Idade: 73
Data de falecimento: 17/09/2026

Velório:
URBAM SALA 2 - 18/09/2026 das 07:00 às 10:30

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 18/09/2026 10:30

MARIA ZILMA MARQUES

Idade: 94
Data de falecimento: 17/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 18/09/2026 10:30

JOSE DOMICIANO BARBOSA

Idade: 79
Data de falecimento: 17/09/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 18/09/2026 10:00

LUIZ ROBERTO NUNES DALPRAT

Idade: 80
Data de falecimento: 17/09/2026

Velório:
DIRETO

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 18/09/2026 10:00

THALES RODRIGO SANT ANNA DOS SANTOS

Idade: 36
Data de falecimento: 17/09/2026

Velório:
URBAM SALA 6 - 17/09/2026 das 23:00 às 08:30

Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 18/09/2026 08:30

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