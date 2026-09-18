A artista visual Pàulla Scàvazzini tinha 11 ou 12 anos quando começou a fazer terapia por causa de fortes ciúmes da mãe. Na terceira sessão, a psicóloga sugeriu que ela fosse levada a uma aula de pintura.
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A experiência, segundo a artista, provocou uma mudança em sua vida. “Em coisa de um mês parece que eu liguei uma chave e desliguei outra”, contou ela em entrevista ao OVALE Cast Vale Viver.
Para a artista, o processo também foi uma forma de autoconhecimento. Pàulla descreve a pintura como uma espécie de conversa consigo mesma, feita por meio das pinceladas. “É uma autoconversa”, resumiu.
Hoje, com projeção internacional, ela mantém na arte esse espaço de diálogo que começou ainda na infância, em São José dos Campos.