A artista visual Pàulla Scàvazzini tinha 11 ou 12 anos quando começou a fazer terapia por causa de fortes ciúmes da mãe. Na terceira sessão, a psicóloga sugeriu que ela fosse levada a uma aula de pintura.

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A experiência, segundo a artista, provocou uma mudança em sua vida. “Em coisa de um mês parece que eu liguei uma chave e desliguei outra”, contou ela em entrevista ao OVALE Cast Vale Viver.