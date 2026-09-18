A nova reitora da Unitau (Universidade de Taubaté), Letícia Maria da Costa, aposta no conhecimento da universidade, no entusiasmo e na capacidade de mobilizar pessoas como características de sua liderança.
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Letícia Maria fez a abertura da nova temporada do ‘Líderes’, quadro do OVALE Cast. Ela afirmou que ainda está conhecendo os desafios da nova função, mas acredita que sua experiência dentro da instituição ajuda a conduzir o trabalho.
A reitora destacou que costuma “mergulhar” nos projetos em que acredita. Para ela, a paixão pelo que faz é uma ferramenta de liderança, capaz de contagiar e envolver as pessoas ao redor na busca por objetivos comuns.