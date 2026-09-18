Um policial militar da ativa foi preso temporariamente pela Polícia Civil durante a Operação Bobina de Ariadne, deflagrada na quinta-feira (17) em Pindamonhangaba e Caçapava. A ação investiga uma associação criminosa envolvida em roubo com uso de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas.
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O PM foi localizado em um imóvel no bairro Cidade Nova, em Pindamonhangaba. Por se tratar de um policial da ativa, a ação contou com acompanhamento da Corregedoria da Polícia Militar. Após os procedimentos legais, ele foi levado ao Presídio Militar Romão Gomes, na capital paulista.
A operação começou por volta das 5h40 e mobilizou equipes das delegacias seccionais de Taubaté e São José dos Campos, além de agentes da Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Ao todo, a Justiça expediu cinco mandados de prisão temporária e oito de busca e apreensão. Segundo a Polícia Civil, todas as ordens de prisão foram cumpridas, sendo que duas delas tinham como alvo investigados que já estavam presos.
Apreensões durante a operação
As diligências também resultaram em flagrantes e na apreensão de fios metálicos, armas, munições, dinheiro, um caminhão com suspeita de adulteração de sinal identificador e um Porsche Cayenne blindado. Segundo a Polícia Civil, o veículo de luxo tem relação com os fatos investigados.
Em Caçapava, um casal alvo de mandado de prisão temporária foi detido no Residencial Borda do Campo. Durante a ação, os policiais encontraram aproximadamente 78,9 quilos de fios e cabos metálicos, parte deles queimados.
Os dois também foram autuados em flagrante, em tese, por receptação qualificada. Segundo o registro policial, os investigados afirmaram ter recebido o material de terceiros, mas não apresentaram comprovação sobre a origem dos cabos.
Investigação
A Operação Bobina de Ariadne apura crimes de associação criminosa e roubo circunstanciado, com participação de mais de uma pessoa, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas.
O material divulgado pela Polícia Civil não detalha a participação individual de cada um dos cinco presos nem informa o local e a data do roubo que deu origem à investigação.
No caso do policial militar, a prisão foi determinada pela Justiça durante o andamento do inquérito. O registro da operação não especifica qual conduta individual é atribuída ao PM dentro dos crimes investigados. A prisão temporária é uma medida cautelar e não representa condenação.
As investigações continuam, e os materiais apreendidos durante os mandados devem ser analisados pela Polícia Civil nas próximas etapas do inquérito.