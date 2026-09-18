Um policial militar da ativa foi preso temporariamente pela Polícia Civil durante a Operação Bobina de Ariadne, deflagrada na quinta-feira (17) em Pindamonhangaba e Caçapava. A ação investiga uma associação criminosa envolvida em roubo com uso de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas.

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O PM foi localizado em um imóvel no bairro Cidade Nova, em Pindamonhangaba. Por se tratar de um policial da ativa, a ação contou com acompanhamento da Corregedoria da Polícia Militar. Após os procedimentos legais, ele foi levado ao Presídio Militar Romão Gomes, na capital paulista.