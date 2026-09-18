Amigos e familiares se despediram de Gilberto Venancio de Lima, de 54 anos, o ‘Gilbertinho’, morto após um acidente de trânsito na tarde de terça-feira (15), em São José dos Campos.

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A despedida aconteceu na manhã de quarta-feira (16), no Cemitério Municipal Maria Peregrina, em Santana, na região norte da cidade, onde pessoas próximas prestaram as últimas homenagens.