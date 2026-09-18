Amigos e familiares se despediram de Gilberto Venancio de Lima, de 54 anos, o ‘Gilbertinho’, morto após um acidente de trânsito na tarde de terça-feira (15), em São José dos Campos.
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A despedida aconteceu na manhã de quarta-feira (16), no Cemitério Municipal Maria Peregrina, em Santana, na região norte da cidade, onde pessoas próximas prestaram as últimas homenagens.
Gilberto morreu após uma colisão envolvendo a motocicleta que conduzia e um automóvel na Avenida dos Astronautas, no Jardim da Granja, na região sudeste. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h30 para atender à ocorrência.
Segundo informações da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), policiais militares que atenderam a ocorrência constataram que o motociclista teria sofrido um mal-estar e, na sequência, colidido contra um carro que estava parado no semáforo.
Gilberto recebeu atendimento das equipes de emergência, mas a morte foi constatada ainda no local por uma equipe da Unidade de Suporte Avançado.
A perícia foi acionada, e o caso foi registrado pela Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos como colisão e morte suspeita. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da ocorrência.
Amigos lamentam morte de Gilberto
A morte de Gilberto provocou comoção entre amigos e pessoas que conviveram com ele. Nas redes sociais, conhecidos destacaram a personalidade e a forma carinhosa com que ele era lembrado.
"Gilbertinho era gente boníssima", escreveu Paulo Ricardo ao lamentar a morte do amigo e desejar conforto aos familiares.
Mandi Teixeira contou que Gilberto era muito próximo de seu pai e destacou a convivência dos dois ao longo dos anos. "Jamais mereceu esse fim", publicou.
Ana Paula também prestou homenagem ao amigo e lembrou o período em que trabalharam juntos. Na mensagem, agradeceu pelos momentos compartilhados e pelas lembranças que ficaram da convivência com Gilberto.
Outros amigos, como Samuel Ramos e Elton Darlan, também se despediram nas redes sociais. As mensagens ressaltaram a amizade, o bom coração e a importância de Gilberto na vida de quem o conheceu.
Despedida
O velório de Gilberto Venancio de Lima ocorreu no Velório Municipal Santana. O sepultamento foi realizado às 9h30 de quarta-feira (16), no Cemitério Municipal Maria Peregrina, em Santana, São José dos Campos.