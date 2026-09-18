O São José entra em campo na noite deste sábado (19), contra o Comercial, a partir das 19h, no jogo de volta das quartas de final da Copa Paulista, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Mais que um jogo eliminatório, também significa a definição do futuro da Águia do Vale na temporada.

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Afinal de contas, se o time da região não avançar, irá encerrar o ano de forma precoce e sem o principal objetivo, que é conquistar uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Por isso, o confronto desta noite ganha contornos de tensão no Martins Pereira.