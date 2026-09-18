O São José entra em campo na noite deste sábado (19), contra o Comercial, a partir das 19h, no jogo de volta das quartas de final da Copa Paulista, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Mais que um jogo eliminatório, também significa a definição do futuro da Águia do Vale na temporada.
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Afinal de contas, se o time da região não avançar, irá encerrar o ano de forma precoce e sem o principal objetivo, que é conquistar uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Por isso, o confronto desta noite ganha contornos de tensão no Martins Pereira.
No jogo de ida, em Ribeirão Preto, na semana passada, os times ficaram no empate por 0 a 0, com atuação fraca dos dois lados e poucas chances de gols. Em caso de novo empate, a decisão irá para os pênaltis e quem vencer avança para as semifinais e segue na competição.
Na prática, o São José está a três jogos de voltar para o cenário nacional. Tem que passar pelo Comercial, ir para a semifinal e, se passar, garante uma vaga que poderá ser para a Série D ou para a Copa do Brasil.
Para o jogo de logo mais, o técnico Wilson Junior deverá manter a mesma formação do domingo passado. Porém, com um estilo de atuação mais propositivo, em busca do gol logo no começo, evitando uma pressão maior.
Comercial é ‘pedra no sapato’ da Águia
No ano passado, a Águia do Vale caiu nas quartas de final do torneio justamente para o Comercial, quando perdeu os dois jogos por 1 a 0 e gerou muitos protestos da torcida. Agora, tenta uma ‘revanche’ contra um rival que foi uma ‘pedra no sapato’ do São José nos últimos 15 anos.
Em 2011, no quadrangular final da Série A-2, que valia acesso à elite, a Águia ficou no mesmo grupo do Bafo e empatou por 0 a 0 em casa, além de perder por 1 a 0 em Ribeirão Preto, com um gol contra. Na oportunidade, a derrota eliminou o time da região com uma rodada de antecipação, enquanto o Comercial conquistou o acesso junto com o Guarani.
Depois, em 2018, quando o São José estava na Quarta Divisão, encarou o Comercial na semifinal decisiva, empatou em casa por 1 a 1 e ficou nos 2 a 2 fora. Nesse jogo de volta, a Águia vencia por 2 a 1 até aos 48min do segundo tempo, quando levou o empate e perdeu o acesso.
Ficha técnica
São José
João Lucas; Nathan Masiero, Euller, Wesley Rodrigues e Carlos Henrique; Thomaz Carvalho, Maurício, Vitinhoe Jefinho; Guilherme Santos e Neto Oliveira. Técnico: Wilson Junior
Comercial
Léo; Luis Fernando, Luiz Fernando, Cristopher e Samuel; Matheus, Leo Couto e Filipinho; Vitor e Gustavo Henrique. Técnico: Raphael Silva
Árbitro: Douglas Marques das Flores. Local: estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Data: sábado, 19 de setembro de 2026. Horário: 19h