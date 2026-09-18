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VÔLEI

Viapol São José visita o Suzano e busca reação no Paulista

Por Marcos Eduardo Carvalho | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Léo Lenzi/Agência NTZ
Viapol São José visita o Suzano e busca reação no Paulista
Viapol São José visita o Suzano e busca reação no Paulista

O Viapol São José visita o líder Suzano na tarde deste sábado (19), a partir das 18h, na Arena Suzano, em jogo válido pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista masculino de vôlei.

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Para o confronto de logo mais, o time da região, sob comando do técnico Flávio Tavares, busca reação imediata no campeonato. Isso porque perdeu os dois últimos jogos e precisa voltar a triunfar no torneio nacional.

No momento, o time da Grande São Paulo lidera com 100% de aproveitamento, somando quatro vitórias e todas elas por 3 a 0 ou 3 a 1, ou seja, sem tiebreak.

Já o São José está em quarto lugar na classificação, com duas vitórias e duas derrotas. No jogo passado, perdeu para o Itaquá em casa no tiebreak, enquanto já tinha perdido na rodada anterior fora de casa para o Ilhabela Vôlei.

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