Nasci em Cruzeiro, na rua João Novaes, a poucos passos da Igreja Santa Cecília. Meus pais, Jorge e Helena, tinham uma loja de tecidos no centro, a Casa Santa Cecília, e eu cresci ali dentro, entre o balcão e a rua.

Quem cresce no comércio de cidade pequena aprende cedo uma regra que nunca mais some: quem entra com um problema não é número, é gente esperando ser atendida.

Levei essa régua para quase duas décadas de administração pública federal, boa parte delas na saúde. E foi lá que entendi por que, no Vale do Paraíba, a saúde ainda é medida em quilômetros.