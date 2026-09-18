O mercado imobiliário brasileiro atravessa um momento que, à primeira vista, pode parecer contraditório. De um lado, temos uma Selic de 14% ao ano, cenário que naturalmente aumenta o custo do crédito e faz com que as famílias sejam mais criteriosas antes de assumir um financiamento. De outro, a intenção de compra de imóveis, que chegou a 52% no segundo trimestre de 2026, o maior patamar da série histórica de acordo com estudo da Brain Inteligência Estratégica, referência em pesquisas imobiliárias no Brasil.
O resultado da pesquisa, que à primeira vista pode parecer surpreendente, mostra que o desejo do brasileiro de adquirir um imóvel continua muito forte, ritmo que se mantém alto nos últimos cinco anos. Os juros em patamares historicamente elevados podem mudar o momento da compra, mas não necessariamente mudam o objetivo. O imóvel próprio segue relacionado à segurança, à qualidade de vida e à construção de patrimônio.
Os próprios dados ajudam a entender esse comportamento. Cerca de 38% dos entrevistados pretendem comprar um imóvel nos próximos 24 meses, mas ainda não começaram a busca. Outros 10% já pesquisam unidades pela internet e 4% estão em uma etapa mais avançada, visitando imóveis.
Ou seja, existe uma parcela significativa de consumidores que ainda está se preparando para tomar uma decisão, percorrendo a jornada de compra. Essa é uma informação especialmente relevante para o setor. O mercado não deve olhar somente para quem está pronto para comprar hoje, mas também para quem está pesquisando, planejando suas finanças e entendendo quais alternativas cabem em seu projeto de vida, seja hoje ou nos próximos 12 meses.
Nesse processo, a escolha do imóvel tende a ser cada vez mais criteriosa. Localização, infraestrutura, segurança, qualidade construtiva, mobilidade e condições de aquisição ganham importância justamente porque o consumidor quer ter maior segurança sobre uma decisão que terá impacto por muitos anos.
Outro ponto significativo é o comportamento das novas gerações. Entre os jovens de 21 a 28 anos, cerca de 67% afirmam ter intenção de comprar um imóvel nos próximos 24 meses. Esse número mostra que o interesse pela aquisição do primeiro imóvel e pela formação de patrimônio também está presente entre a parcela mais nova da população, muitas vezes rotulada como uma geração sem apego à casa própria (hipótese contradita pelos números).
É um consumidor diferente, mais conectado, que pesquisa, compara e busca informações antes de decidir. Para as empresas do setor, compreender esse comportamento será fundamental. Não se trata apenas de oferecer quatro paredes e um teto, mas de entender as necessidades, os projetos de vida e os propósitos de uma nova geração e se adequar ao novo comportamento, oferecendo uma experiência compatível.
Em São José dos Campos e no Vale do Paraíba em geral, esse cenário ganha características próprias. O desenvolvimento econômico, a infraestrutura, a oferta de serviços, a mobilidade e a expansão urbana contribuem para manter a região no radar de quem procura um imóvel para morar ou investir.
Como empresa com atuação em 7 cidades da região, acompanhamos de perto essas transformações. E acreditamos que o momento atual exige do setor uma visão que vá além dos efeitos imediatos da taxa de juros.
A Selic influencia, sem dúvida, a decisão de compra. Mas os dados mostram que existe uma demanda relevante, formada tanto por consumidores que já estão buscando um imóvel hoje, quanto por aqueles que ainda estão se preparando para essa decisão nos próximos meses.
Entendermos essa demanda e estarmos preparados para atendê-la é tão importante quanto acompanharmos os movimentos da economia. Afinal, o desejo de conquistar um imóvel continua fazendo parte dos planos dos brasileiros, e, para realizá-lo, cabe a nós compatibilizarmos nossos produtos, tabelas de vendas e jornadas de compras, a esse momento de decisões que exigem planejamento minucioso e bem apoiado em uma excelente experiência para o cliente.
Sobre a Marcondes Cesar
Há 45 anos no mercado, a Construtora Marcondes Cesar é referência em desenvolvimento imobiliário no Vale do Paraíba, com mais de 75 empreendimentos entregues, 12.000 clientes atendidos, e uma trajetória marcada pela qualidade construtiva, inovação e visão de longo prazo. A empresa atua nos segmentos residencial e urbanístico, desenvolvendo projetos que unem valorização patrimonial, tecnologia, sustentabilidade e qualidade de vida.