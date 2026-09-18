O mercado imobiliário brasileiro atravessa um momento que, à primeira vista, pode parecer contraditório. De um lado, temos uma Selic de 14% ao ano, cenário que naturalmente aumenta o custo do crédito e faz com que as famílias sejam mais criteriosas antes de assumir um financiamento. De outro, a intenção de compra de imóveis, que chegou a 52% no segundo trimestre de 2026, o maior patamar da série histórica de acordo com estudo da Brain Inteligência Estratégica, referência em pesquisas imobiliárias no Brasil.

O resultado da pesquisa, que à primeira vista pode parecer surpreendente, mostra que o desejo do brasileiro de adquirir um imóvel continua muito forte, ritmo que se mantém alto nos últimos cinco anos. Os juros em patamares historicamente elevados podem mudar o momento da compra, mas não necessariamente mudam o objetivo. O imóvel próprio segue relacionado à segurança, à qualidade de vida e à construção de patrimônio.

Os próprios dados ajudam a entender esse comportamento. Cerca de 38% dos entrevistados pretendem comprar um imóvel nos próximos 24 meses, mas ainda não começaram a busca. Outros 10% já pesquisam unidades pela internet e 4% estão em uma etapa mais avançada, visitando imóveis.