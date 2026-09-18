Gostaria que o título fosse “O apagão de professores”, como uma melancólica verdade que se aproxima. Mas acabei de ler sobre a triste notícia da morte do escritor e jornalista Luiz Paulo Costa, neste dia cinzento aqui em São José dos Campos, e lembro-me de ter passado por ele, em vários domingos, a passos largos. Aprendi apenas uma vez com aquela figura tão carregada de história.

Falou de seu livro e, brevemente, sobre a cidade, já que eu estava apressada para fazer algo provavelmente menos interessante do que aprender ali com ele. Devia ter parado mais vezes naquela calçada...

É triste constatar que apenas agora, após a sua morte, todos falam da grandeza do jornalista e escritor que tanto contribuiu para a cidade.