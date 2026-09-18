A Embraer anunciou nesta sexta-feira (18) a entrega do primeiro Praetor 600E à Flexjet, nos Estados Unidos. A empresa de aviação executiva se tornou a cliente frotista lançadora do novo jato supermédio da fabricante brasileira.
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A aeronave foi entregue em Melbourne, na Flórida (EUA), e integra um acordo firmado entre as duas empresas em fevereiro de 2025, avaliado em até US$ 7 bilhões. O contrato prevê 182 aeronaves em pedido firme, além de 30 opções e serviços de suporte.
O Praetor 600E foi apresentado ao mercado em fevereiro deste ano, junto com o Praetor 500E. O modelo recebeu certificações da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), da FAA (Federal Aviation Administration), dos Estados Unidos, e da EASA (European Union Aviation Safety Agency), permitindo o início das operações.
A entrega também amplia uma parceria iniciada em 2003. Em 2019, a Flexjet já havia sido escolhida como cliente frotista lançadora dos Praetor 500 e Praetor 600. O primeiro Praetor 500E da empresa está previsto para ser entregue no próximo trimestre.
Praetor 600E
O novo jato executivo tem alcance de até 4.018 milhas náuticas (7.441 quilômetros), considerando quatro passageiros e reservas IFR da NBAA. Segundo a Embraer, a autonomia permite realizar voos sem escalas entre cidades como Londres e Nova York ou São Paulo e Miami.
A aeronave entregue à Flexjet possui uma cabine redesenhada, com novos assentos, sistema de gerenciamento de cabine e recursos voltados à conectividade durante o voo.
Entre os equipamentos escolhidos para o primeiro avião está a Smart Window, uma tela OLED 4K de 42 polegadas instalada na cabine. O sistema permite realizar videoconferências, reproduzir conteúdos em alta resolução e exibir imagens externas captadas por três câmeras instaladas na aeronave.
O Praetor 600E também conta com sistemas de aviônicos como o full fly-by-wire, com redução ativa de turbulência, o Embraer Enhanced Vision System (E2VS) e o sistema de alerta e prevenção de saída de pista (ROAAS).
Para Michael Amalfitano, presidente e CEO da Embraer Aviação Executiva, a entrega representa mais uma etapa da parceria de mais de duas décadas com a Flexjet. “Esse marco reflete a força de nosso relacionamento de longa data”, afirmou.
A Flexjet deverá incorporar outras unidades do modelo à sua frota nos próximos anos, conforme o cronograma previsto no acordo firmado com a Embraer.