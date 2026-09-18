A Embraer anunciou nesta sexta-feira (18) a entrega do primeiro Praetor 600E à Flexjet, nos Estados Unidos. A empresa de aviação executiva se tornou a cliente frotista lançadora do novo jato supermédio da fabricante brasileira.

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A aeronave foi entregue em Melbourne, na Flórida (EUA), e integra um acordo firmado entre as duas empresas em fevereiro de 2025, avaliado em até US$ 7 bilhões. O contrato prevê 182 aeronaves em pedido firme, além de 30 opções e serviços de suporte.