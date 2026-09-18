Os dois jovens mortos após ataque a tiros em uma barbearia em Ubatuba, no Litoral Norte, foram identificados pela Polícia Civil. As vítimas são Douglas Gustavo Moura do Sacramento, de 25 anos, que seria proprietário do estabelecimento, e Kauê Santos de Almeida, de 20 anos. O crime aconteceu por volta das 22h30 dessa quinta-feira (17), na rua Luiz da Rosa, no bairro Sertão da Quina.

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Segundo o boletim de ocorrência, Douglas foi socorrido por uma equipe do Samu e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Maranduba. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.