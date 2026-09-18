Os dois jovens mortos após ataque a tiros em uma barbearia em Ubatuba, no Litoral Norte, foram identificados pela Polícia Civil. As vítimas são Douglas Gustavo Moura do Sacramento, de 25 anos, que seria proprietário do estabelecimento, e Kauê Santos de Almeida, de 20 anos. O crime aconteceu por volta das 22h30 dessa quinta-feira (17), na rua Luiz da Rosa, no bairro Sertão da Quina.
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Segundo o boletim de ocorrência, Douglas foi socorrido por uma equipe do Samu e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Maranduba. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.
Kauê foi atingido por vários disparos e morreu ainda no local. Conforme o registro policial, ele estaria recebendo atendimento dentro da barbearia no momento em que os tiros foram disparados.
Após consultar os sistemas criminais, a polícia constatou que Kauê tinha antecedente por tráfico de drogas em Ubatuba.
Investigação
A Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia técnica de Caraguatatuba. Os peritos recolheram estojos e projéteis de munição, aparentemente de calibre .40, além de dois celulares.
Ainda não há informações sobre a autoria ou a motivação do ataque. As testemunhas ouvidas no local também não souberam informar se os criminosos agiram sozinhos ou em grupo, nem se chegaram à barbearia a pé ou em algum veículo.
A Polícia Civil informou que não havia câmeras de segurança dentro da barbearia. No entanto, foram identificados equipamentos de monitoramento em imóveis próximos, cujas imagens poderão ser analisadas para tentar identificar os responsáveis pelo crime.
O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Ubatuba. Um inquérito foi instaurado para investigar as circunstâncias do duplo homicídio.