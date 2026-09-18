Um ataque a tiros deixou dois jovens mortos dentro de uma barbearia no bairro Sertão da Quina, em Ubatuba, no Litoral Norte. O crime aconteceu na noite dessa quinta-feira (17), por volta das 22h30, na rua Luiz da Rosa.
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De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência da Polícia Civil, Douglas Gustavo Moura do Sacramento, de 25 anos, que seria proprietário do estabelecimento, foi baleado e chegou a ser socorrido por uma equipe do Samu, sendo levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Maranduba, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.
A segunda vítima, Kauê Santos de Almeida, de 20 anos, foi atingida por diversos disparos de arma de fogo e morreu no próprio local. Segundo os registros policiais, Kauê estava aparentemente recebendo atendimento no salão no momento dos disparos.
Após consulta aos sistemas criminais, a polícia constatou que Kauê possuía passagem por tráfico de drogas em Ubatuba.
Investigação
A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da equipe de perícia técnica de Caraguatatuba. No local, os peritos recolheram estojos e projéteis de munição, com indícios de serem de calibre .40, além de dois aparelhos celulares.
Até o momento, não há informações sobre a autoria ou a motivação do crime. Segundo a Polícia Militar, nenhuma testemunha no local soube informar se o ataque foi praticado por um ou mais suspeitos, nem se eles estavam a pé ou utilizando algum veículo.
A Polícia Civil destacou que não havia câmeras de segurança no interior da barbearia, mas identificou a existência de equipamentos de monitoramento em imóveis da região que poderão ter as imagens analisadas para auxiliar na identificação dos criminosos.
A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Ubatuba. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do duplo homicídio.