Um ataque a tiros deixou dois jovens mortos dentro de uma barbearia no bairro Sertão da Quina, em Ubatuba, no Litoral Norte. O crime aconteceu na noite dessa quinta-feira (17), por volta das 22h30, na rua Luiz da Rosa.

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De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência da Polícia Civil, Douglas Gustavo Moura do Sacramento, de 25 anos, que seria proprietário do estabelecimento, foi baleado e chegou a ser socorrido por uma equipe do Samu, sendo levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Maranduba, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.