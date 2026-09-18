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Carro capota na avenida 9 de julho e congestiona trânsito em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Carro capotado na região central de São José dos Campos
Carro capotado na região central de São José dos Campos

Um carro capotou na manhã desta sexta-feira (18) na avenida 9 de Julho, na região central de São José dos Campos. O acidente aconteceu por volta das 9h10, na altura do antigo Hotel Urupema.

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Ainda não há informações sobre as causas do capotamento nem sobre possíveis vítimas. Agentes da Mobilidade Urbana estão no local acompanhando a ocorrência e orientando o trânsito.

O acidente provoca congestionamento na região. As avenidas Heitor Vila Lobos e Madre de Paula também registram lentidão devido à ocorrência.

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