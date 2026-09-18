Um carro capotou na manhã desta sexta-feira (18) na avenida 9 de Julho, na região central de São José dos Campos. O acidente aconteceu por volta das 9h10, na altura do antigo Hotel Urupema.

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Ainda não há informações sobre as causas do capotamento nem sobre possíveis vítimas. Agentes da Mobilidade Urbana estão no local acompanhando a ocorrência e orientando o trânsito.