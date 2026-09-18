O Santuário Nacional de Aparecida está com 51 vagas de emprego disponíveis em Aparecida. As oportunidades abrangem diferentes áreas e incluem postos para contratação no regime CLT e também para estágio.
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Entre as funções disponíveis estão auxiliar de atendimento, auxiliar de serviços gerais, supervisor de logística, vigilante, auxiliar de manutenção, meio oficial de manutenção predial, analista de sistemas, entre outras.
Também há oportunidades para profissionais que desejam atuar nos hotéis, restaurantes, veículos de comunicação e demais setores ligados ao Santuário.
Como se candidatar
As vagas são para atuação em Aparecida. Os interessados podem se cadastrar e consultar os cargos disponíveis e os requisitos de cada função na plataforma de empregos do Santuário Nacional de Aparecida.