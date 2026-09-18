O Santuário Nacional de Aparecida está com 51 vagas de emprego disponíveis em Aparecida. As oportunidades abrangem diferentes áreas e incluem postos para contratação no regime CLT e também para estágio.

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Entre as funções disponíveis estão auxiliar de atendimento, auxiliar de serviços gerais, supervisor de logística, vigilante, auxiliar de manutenção, meio oficial de manutenção predial, analista de sistemas, entre outras.