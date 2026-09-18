Uma abordagem da Polícia Militar Rodoviária terminou com a apreensão de 246 quilos de cocaína e pasta base na noite de quinta-feira (17), em Rosana, no interior de São Paulo. A droga estava escondida em um caminhão com placas do Paraguai e foi localizada durante uma fiscalização realizada pelo TOR (Tático Ostensivo Rodoviário).

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A ocorrência foi registrada no km 75,5 da rodovia Arlindo Béttio (SP-613), durante a Operação Impacto/Divisa. Na vistoria do caminhão-trator e do semirreboque, os policiais encontraram 200 tabletes de cocaína, que somaram 219,8 quilos, além de outros 25 tabletes de pasta base, com 26,2 quilos.