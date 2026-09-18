Vias de São José dos Campos terão bloqueios temporários para a realização da 2ª Maratona de São José dos Campos neste domingo (20). As interdições começarão às 2h, e a liberação está prevista para 12h. Mais de 40 agentes de mobilidade urbana vão trabalhar na operação de trânsito durante o evento.

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A prova

São esperados cerca de 4 mil atletas para o evento, que terá largada e chegada na avenida Senador Teotônio Vilela, no Fundo do Vale, em frente ao Paço Municipal.