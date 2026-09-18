Vias de São José dos Campos terão bloqueios temporários para a realização da 2ª Maratona de São José dos Campos neste domingo (20). As interdições começarão às 2h, e a liberação está prevista para 12h. Mais de 40 agentes de mobilidade urbana vão trabalhar na operação de trânsito durante o evento.
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A prova
São esperados cerca de 4 mil atletas para o evento, que terá largada e chegada na avenida Senador Teotônio Vilela, no Fundo do Vale, em frente ao Paço Municipal.
A competição terá quatro distâncias: 5 km, 10 km, 21 km e 42 km. Todos os percursos serão realizados em volta única.
Interdições
A primeira interdição ocorrerá das 2h às 12h para a montagem da estrutura de largada na avenida Senador Teotônio Vilela, no sentido sul, entre o retorno sob o viaduto Everardo Passos e o Paço Municipal. Já a interdição total do percurso será realizada das 3h30 às 12h nos seguintes trechos:
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avenida Senador Teotônio Vilela: sentido sul, entre o retorno sob o viaduto Everardo Passos e a avenida Florestan Fernandes;
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avenida Senador Teotônio Vilela: sentido norte, entre a avenida Florestan Fernandes e o viaduto Raquel Marcondes;
avenida Florestan Fernandes: sentido sul, entre a avenida Senador Teotônio Vilela e a ciclopassarela José Reinaldo Pirro Jr.;
avenida Florestan Fernandes: sentido norte, em toda a extensão;
avenida Jorge Zarur: sentido litoral, entre a avenida Rodrigo Reis Tuy e a avenida Governador Mario Covas;
avenida Jorge Zarur: sentido centro, entre o acesso para a rua Francisco Ricci e a ponte Estaiada Juana Blanco Gomez. O trânsito será desviado para a pista local;
ponte Estaiada Juana Blanco Gomez: bloqueada no sentido da avenida Jorge Zarur para a avenida São João;
avenida São João: sentido Jardim Aquarius, entre a avenida Dr. Eduardo Cury e a rua Prof. Dr. João Batista Ortiz Monteiro. O acesso local será mantido em mão dupla a partir da avenida Major Miguel Naked;
avenida Major Miguel Naked: interditada nos dois sentidos. Será permitido apenas o acesso local aos moradores do Condomínio Colinas, em mão dupla pela pista sentido centro, pela avenida São João. Também será mantido o acesso ao Condomínio Kingdom pela nova via ao lado do Shopping Colinas;
avenida Prof. Alfredo Fernandes de Almeida e avenida Alfredo Asdente (Via Oeste): interditadas totalmente;
rua Prof. Dr. João Batista Ortiz Monteiro: interditada totalmente;
avenida Campos Elíseos: interditada totalmente no trecho ao lado da Farma Conde Arena;
rua Winston Churchill: interditada totalmente no trecho ao lado da Farma Conde Arena. A circulação de moradores será permitida no trecho residencial, mediante escolta;
avenida Governador Mario Covas: sentido litoral, entre a avenida Jorge Zarur e a saída da rua José Guilherme de Almeida. A partir desse ponto, o trânsito será liberado somente pelo acostamento até a placa que indica o início da área sob concessão da Ecopistas.
Liberação de vias
Alguns trechos serão liberados antecipadamente, com previsão de liberação até as 9h:
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avenida Jorge Zarur, sentido centro;
ponte Estaiada Juana Blanco Gomez;
avenida Major Miguel Naked;
avenida Prof. Alfredo Fernandes de Almeida e avenida Alfredo Asdente (Via Oeste);
rua Prof. Dr. João Batista Ortiz Monteiro;
avenida Campos Elíseos;
rua Winston Churchill.
A orientação é que os motoristas evitem as regiões que fazem parte do percurso da maratona durante o período de interdição e optem por rotas alternativas.