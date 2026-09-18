Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas na tarde de quinta-feira (17), no Jardim Nova Detroit, na região leste de São José dos Campos.

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A abordagem aconteceu por volta das 14h20. Durante a ação, os policiais encontraram 50 porções e um tablete de maconha, 13 porções de crack e 34 pinos de cocaína. Ao todo, foram apreendidos cerca de 1 quilo de drogas.