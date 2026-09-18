18 de setembro de 2026
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TRÁFICO

Baep prende homem com 1 kg de drogas na zona leste de São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Drogas apreendidas pelo Baep em São José
Drogas apreendidas pelo Baep em São José

Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas na tarde de quinta-feira (17), no Jardim Nova Detroit, na região leste de São José dos Campos.

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A abordagem aconteceu por volta das 14h20. Durante a ação, os policiais encontraram 50 porções e um tablete de maconha, 13 porções de crack e 34 pinos de cocaína. Ao todo, foram apreendidos cerca de 1 quilo de drogas.

O suspeito foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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