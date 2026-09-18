Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Ponte Alta, em Aparecida. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (17), por volta das 18h45.

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Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram o suspeito e, com ele, localizaram 139 porções de crack, 54 eppendorfs de cocaína e três tijolos de maconha. Além dos entorpecentes, também foram apreendidos R$ 444 em espécie e um aparelho celular.